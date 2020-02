VODIČI, POZOR: Dopravu v hlavnom meste komplikujú nehody

Bratislava 21. februára (TASR) - Dopravu v Bratislave komplikujú počas piatkového poobedia nehody. Informuje o nich Zelená vlna RTVS.



Na diaľnici D1 za Zlatými pieskami smerom na Prístavný most je v dôsledku nehody blokovaný jeden jazdný pruh. Rovnako sa nehoda stala na Mýtnej za Račianskym mýtom smerom do centra mesta.



V oboch prípadoch sa môžu vodiči zdržať približne do 15 minút.