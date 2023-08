Dopravu v Hlohovci počas víkendu obmedzí asfaltovanie povrchu vozovky

Hlohovec 12. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal s rekonštrukciou povrchu vozovky za zmodernizovaným mostom v Hlohovci. Asfaltovanie zhruba 250 metrov dlhého úseku od mosta po kruhový objazd v centre mesta by malo trvať do pondelka 14. augusta, informoval o tom TTSK. Režim premávky by sa mal vrátiť do pôvodného stavu v pondelok približne o siedmej hodine ráno, keď odstránia dočasné semafory.



Práce na obnove povrchu cesty sa začali v sobotu ráno opravou pravého jazdného pruhu v smere z Trnavy do centra Hlohovca. Doprava je riadená policajtmi, po 16.00 h až do nedeľného rána dočasnými semaformi.



V nedeľu 13. augusta budú od siedmej hodiny pokračovať práce v ľavom jazdnom pruhu. Doprava bude najskôr riadená policajtmi a od 16.00 h do pondelkového rána dočasnými semaformi, upozornila krajská samospráva.



Komplexná modernizácia mosta ponad rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci bola symbolicky ukončená vo štvrtok 3. augusta. Most dlhý 343 metrov bol uzatvorený 541 dní, náklady na rekonštrukciu dosiahli 5,6 milióna eur. Na projekt získal TTSK nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Zdroje z eurofondov a štátneho rozpočtu by mali tvoriť príspevok vo výške 5,3 milióna eur.