Dopravu v Tatrách približuje nová publikácia pre deti

Vysoké Tatry 19. decembra (TASR) - Vývoj dopravných systémov, ktoré vznikli v regióne Vysokých Tatier, približuje nová publikácia Doprava v Tatrách od Michala Kováčika a Vlada Schwarza. Informoval o tom Ján Sabaka z občianskeho združenia Veterán klub železníc (VKŽ) v Poprade. Počas víkendu ju slávnostne pokrstili v rámci jazdy historickými vlakmi z Liptovského Mikuláša do Starého Smokovca, ktorú zorganizovali spolu so Železničným klubom Tatran.



"Historický elektrický rušeň Bobina z roku 1957 so súpravou vozňov vyrazil v sobotu (17. 12.) predpoludním z Liptovského Mikuláša. Po ceste do vlaku nastúpili obyvatelia Liptova a podtatranskych obcí, ktorí si chceli vychutnať jazdu historickými vlakmi a zažiť výlet do Tatier. Počas vjazdu vlaku do stanice Poprad - Tatry, Bobinu sprevádzala aj známa tatranská električka Trojča z roku 1969," uviedol Sabaka. Na nástupišti sa následne uskutočnil spomínaný krst.



Publikácia prostredníctvom ručne maľovaných ilustrácií približuje historické obdobia vývoja dopravy v oblasti Vysokých Tatier. "Dvadsať kapitol na 72 stranách prezentuje jednotlivé druhy dopravných zariadení, ako sú parné vlaky, zubačky, pozemnú, visutú a kabinkovú lanovku i električky," ozrejmil Kováčik.



Cestujúci sa následne presunuli na nástupište tatranskej železnice, kde ich čakalo pripravené Trojča smerujúce do Starého Smokovca. Prvá spoločná jazda obidvoch historických klubov ukázala podľa Sabaku záujem ľudí o jazdy nostalgickými vlakmi. Počas zimného obdobia tak budú dobrovoľníci obidvoch združení pracovať na oprave ďalších vozňov a lokomotív. "Cieľom je v nadchádzajúcej letnej sezóne ponúknuť obyvateľom a návštevníkom Liptova a Tatier jedinečný zážitok z jazdy historickými vlakmi a električkami. Budúci rok sa bude niesť v duchu 110. výročia sprevádzkovania električky Kométy a 40. výročia vzniku nášho združenia," uzavrel Sabaka.