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DRÁMA V TUNELI VIŠŇOVÉ: Dopravu komplikoval horiaci kamión
Dnes poobede vznikol požiar na nákladnom motorovom vozidle, ktorý spôsobil dopravné obmedzenie na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom Martin - Bratislava, spresnili policajti.
Autor TASR
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Žilina 29. júna (TASR) - Dopravu v tuneli Višňové v pondelok komplikoval horiaci kamión. Žilinská krajská polícia informovala na sociálnej sieti, že aktuálne je doprava v danom úseku bez obmedzenia.
„Dnes poobede vznikol požiar na nákladnom motorovom vozidle, ktorý spôsobil dopravné obmedzenie na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom Martin - Bratislava,“ spresnili policajti s tým, že tunelová rúra bola uzatvorená a doprava bola presmerovaná v smere na Žilinu na cestu číslo I/18 Strečno.
„Dnes poobede vznikol požiar na nákladnom motorovom vozidle, ktorý spôsobil dopravné obmedzenie na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom Martin - Bratislava,“ spresnili policajti s tým, že tunelová rúra bola uzatvorená a doprava bola presmerovaná v smere na Žilinu na cestu číslo I/18 Strečno.