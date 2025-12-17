< sekcia Regióny
Dopravu v úseku Trnovec nad Váhom - Šaľa prerušili, našli tam muníciu
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. decembra (TASR) - Železničná doprava v úseku Trnovec nad Váhom - Šaľa je momentálne prerušená. Dôvodom je nájdenie munície z druhej svetovej vojny pri prácach na Trnoveckom moste. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Petra Lániková.
„Bezpečnosť cestujúcej verejnosti je kľúčová, preto boli na miesto ihneď privolané všetky pohotovostné zložky vrátane pyrotechnikov. Aktuálne prebiehajú činnosti k stanoveniu ďalšieho postupu,“ skonštatovala Lániková. Z dôvodu bezpečnosti sú prerušené taktiež stavebné práce.
O nájdení nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny informuje na sociálnej sieti aj Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktoré žiada verejnosť i médiá, aby nešírili paniku. „Nejde o žiaden atentát ani sabotáž,“ zdôrazňuje rezort.
Doprava je momentálne podľa ministerstva zastavená a na miesto mieria pyrotechnici, aby bombu zneškodnili.
