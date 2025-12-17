Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Regióny

Dopravu v úseku Trnovec nad Váhom - Šaľa prerušili, našli tam muníciu

.
Ilustračné foto Foto: TASR

Doprava je momentálne podľa ministerstva zastavená a na miesto mieria pyrotechnici, aby bombu zneškodnili.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. decembra (TASR) - Železničná doprava v úseku Trnovec nad Váhom - Šaľa je momentálne prerušená. Dôvodom je nájdenie munície z druhej svetovej vojny pri prácach na Trnoveckom moste. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Petra Lániková.

„Bezpečnosť cestujúcej verejnosti je kľúčová, preto boli na miesto ihneď privolané všetky pohotovostné zložky vrátane pyrotechnikov. Aktuálne prebiehajú činnosti k stanoveniu ďalšieho postupu,“ skonštatovala Lániková. Z dôvodu bezpečnosti sú prerušené taktiež stavebné práce.

O nájdení nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny informuje na sociálnej sieti aj Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktoré žiada verejnosť i médiá, aby nešírili paniku. „Nejde o žiaden atentát ani sabotáž,“ zdôrazňuje rezort.

Doprava je momentálne podľa ministerstva zastavená a na miesto mieria pyrotechnici, aby bombu zneškodnili.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie