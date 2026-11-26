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Ranná špička v Bratislave: Nehody a kolóny komplikujú dopravu
Nehoda je v Bratislave na Šancovej ulici pod železničnou stanicou smerom na Pražskú ulicu.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Dopravu vo štvrtok ráno v Bratislave a okolí komplikujú nehody a kolóny. Dve hodiny si vodiči počkajú z Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu. Informuje o tom Zelená vlna STVR a dopravný servis Stella centrum.
Nehoda je v Bratislave na Šancovej ulici pod železničnou stanicou smerom na Pražskú ulicu. Blokovaný je jeden pruh. Vodiči sa zdržia 20 minút. Ďalšia nehoda je na Štefánikovej ulici pred odbočkou na Palisády a na Karadžičovej ulici pred križovatkou Mlynské nivy v smere do centra. Obe nehody blokujú jeden pruh.
Kolóny sú na D2 smerom od Lozorna a Stupavy do Lamača, zo Stupavy do Devínskej Novej Vsi aj do Záhorskej Bystrice a Lamača. Zdržanie je aj na D1 zo Senca do Bratislavy, zo Zlatých pieskov na Prístavný most aj z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji. Vodiči si postoja do 15 minút na Račianskej ulici v Bratislave v smere do centra.
Nehoda je v Bratislave na Šancovej ulici pod železničnou stanicou smerom na Pražskú ulicu. Blokovaný je jeden pruh. Vodiči sa zdržia 20 minút. Ďalšia nehoda je na Štefánikovej ulici pred odbočkou na Palisády a na Karadžičovej ulici pred križovatkou Mlynské nivy v smere do centra. Obe nehody blokujú jeden pruh.
Kolóny sú na D2 smerom od Lozorna a Stupavy do Lamača, zo Stupavy do Devínskej Novej Vsi aj do Záhorskej Bystrice a Lamača. Zdržanie je aj na D1 zo Senca do Bratislavy, zo Zlatých pieskov na Prístavný most aj z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji. Vodiči si postoja do 15 minút na Račianskej ulici v Bratislave v smere do centra.