Dopravu z D2 v smere do ČR pre ďalšiu nehodu odklonili na Lozorno

Bratislava 17. októbra (TASR) - Doprava z diaľnice D2 v smere na Českú republiku je odklonená na zjazd Lozorno, dôvodom je ďalšia dopravná nehoda. Informovali o tom bratislavskí krajskí policajti na sociálnej sieti.



Policajti zároveň informovali o pristávaní vrtuľníka, čo spôsobilo uzavretie diaľnice D2 v smere z Českej republiky do Bratislavy.



Zelená vlna RTVS upozornila, že na obchádzkovej trase pred Moravským Svätým Jánom smerom z Malaciek sa zrazila dodávka s nákladným autom. Treba počítať so zdržaním.



Policajti už v pondelok popoludní informovali o dopravnej nehode na diaľnici D2. Do posledného nákladného vozidla čakajúceho v rade kolóny mal naraziť vodič dodávky, do ktorého následne narazilo ďalšie osobné motorové vozidlo. Pri zrážke utrpeli dve osoby ťažké zranenia.