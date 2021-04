Dopyt je hlavne po cvikoch pre chrbát, tvrdí manažérka fitnescentra

Zvolen 27. apríla (TASR) – Záujem o cvičenie a pohyb je po otvorení fitnescentra veľký, dopyt je hlavne po cvikoch pre zdravý chrbát a aj o športový program pre chudnutie. Pre TASR to v utorok povedala manažérka multifunkčného športoviska vo Zvolene Jana Sviteková.



Ako dodala, aréna je v utorok po prestávke pre pandémiu nového koronavírusu otvorená druhý deň a pozornosť verejnosti o jej služby je intenzívna. „Rozbiehame sa, ľudia sa pýtajú, či máme otvorené, zisťujú, či máme spustenú registráciu členstva a v akom režime fungujeme,“ zhrnula s tým, že záujem rastie aj o individuálne cvičenie s trénerom.



Podľa nej zvolenský priestor pre šport v súčasnosti funguje v obmedzenom režime. Znamená to, že v jednom priestore je maximálne šesť ľudí a pri vstupe do interiéru si dezinfikujú ruky. Prekryté dýchacie cesty počas cvičenia klienti nemajú, robia tak len počas presunu po aréne. „Poskytujeme všetky služby, ktoré sú povolené. Sú to aj skupinové cvičenia, joga a pilates. Pre počasie zatiaľ cvičíme len vo vnútri, keď sa však bude dať, športovať sa bude aj von. Máme terasu, na ktorej sa dá cvičiť. Fungovali sme tak aj vlani a ľudia si to obľúbili,“ poznamenala Sviteková.



Rizikovými miestami vo fitnescentre sú počas pandémie nového koronavírusu podľa nej šatne a sprchy. „Personál preto dbá na to, aby v tomto priestore bol jeden a maximálne dvaja ľudia,“ zdôraznila. „Pre zvýšenie bezpečnosti tiež využívame dezinfekciu na ruky, utierame pomôcky pre cvičenie a vetráme,“ ukončila.