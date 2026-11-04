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Dosluhujúca primátorka Sliača Ľ. Balgová podala žalobu na NSS
Balgová, ktorá vedie mesto Sliač od roku 2018, v októbrových voľbách prehrala primátorský súboj o osem hlasov.
Autor TASR
Sliač 4. novembra (TASR) - Dosluhujúca primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová podala pre výsledok októbrových volieb žalobu na Najvyšší správny súd (NSS) SR. V žalobe namieta ústavnosť volieb. Informovala o tom v stredu vo videu na sociálnej sieti.
„Dozvedela som sa, že bolo porušené ústavné právo, že neprišla urna tam, kam prísť mala. Chcem, aby každý v tomto meste mal svoje ústavné právo a mohol ho využiť, hlavne, keď oň požiada,“ uviedla Balgová. Poznamenala tiež, že problematická bola zápisnica výsledkov volieb, ktorú urobila mestská komisia. „Pretože zápisnica má svoje kópie, bohužiaľ, v každej je niečo iné,“ dodala končiaca primátorka.
Balgová, ktorá vedie mesto Sliač od roku 2018, v októbrových voľbách prehrala primátorský súboj o osem hlasov. Primátorom mesta bude nadchádzajúce roky Ľubomír Hric. Obaja kandidovali ako nezávislí.
NSS zatiaľ eviduje 43 doručených žalôb vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. V mestách Sliač a Kežmarok sa žaloba týka výsledku volieb primátora.
„Dozvedela som sa, že bolo porušené ústavné právo, že neprišla urna tam, kam prísť mala. Chcem, aby každý v tomto meste mal svoje ústavné právo a mohol ho využiť, hlavne, keď oň požiada,“ uviedla Balgová. Poznamenala tiež, že problematická bola zápisnica výsledkov volieb, ktorú urobila mestská komisia. „Pretože zápisnica má svoje kópie, bohužiaľ, v každej je niečo iné,“ dodala končiaca primátorka.
Balgová, ktorá vedie mesto Sliač od roku 2018, v októbrových voľbách prehrala primátorský súboj o osem hlasov. Primátorom mesta bude nadchádzajúce roky Ľubomír Hric. Obaja kandidovali ako nezávislí.
NSS zatiaľ eviduje 43 doručených žalôb vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. V mestách Sliač a Kežmarok sa žaloba týka výsledku volieb primátora.