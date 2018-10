Dostál: MsZ potrebuje väčšiu dôveru medzi primátorom a poslancami

Za jednu z najväčších výziev do budúcich rokov považuje doriešenie a zavedenie parkovacích pravidiel.

Bratislava 27. októbra (TASR) – Nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kvality rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), ale aj zdynamizovanie procesov v prospech Bratislavy je zmena na poste primátora hlavného mesta. V relácii Mesiac v Bratislave spravodajskej televízie Tablet.TV to uviedol Ondrej Dostál, poslanec MsZ, ktorý do mestského parlamentu opätovne nekandiduje.



"Súčasný primátor podľa môjho názoru ukázal, že nevie spolupracovať so zastupiteľstvom, ktoré má vlastný názor,“ uviedol Dostál, ktorý bol v končiacom sa volebnom období členom Bratislavského klubu, voči primátorovi Ivovi Nesrovnalovi najviac oponentne vystupujúcej časti poslaneckého zboru. Poslanec pritom upozorňuje, že po voľbách v roku 2014 bolo zastupiteľstvo ochotné a prístupné s Nesrovnalom spolupracovať. "Spôsob, akým robil politiku a pristupoval k poslancom, však viedol k tomu, že sa dostal najprv do konfliktu s menšinou a potom skoro s polovicou zastupiteľstva,“ skonštatoval o Nesrovnalovi končiaci mestský poslanec.



Nesrovnalove slová, že pod zlú atmosféru a nekonštruktívny duch rokovaní mestského parlamentu sa podpísalo politikárčenie časti poslancov a snahy blokovať rokovania pléna, Dostál vníma ako výhovorku. "To, čo je problém, je jeho spôsob, akým viedol rokovanie zastupiteľstva,“ zdôraznil. Nesrovnalovi vyčíta porušovanie rokovacieho poriadku, ignorovanie odborných argumentov svojich kritikov a v tejto súvislosti i selektívny prístup k tým, ktorí ho podporovali a tým, ktorí mali iný názor. Dostál priznal, že jeho klub siahol i po obštrukcii. "To je však legitímny nástroj menšiny, ako na parlamentnej pôde reagovať, ak dochádza k porušovaniu pravidiel a zneužívaniu väčšiny v zastupiteľstve,“ povedal.



Za hlavné traumatizujúce body predchádzajúceho obdobia, ktoré nezhoršili iba atmosféru v zastupiteľstve, ale mali negatívny vplyv na mesto, považuje Dostál udalosti, týkajúce sa kauzy PKO, parkovacej politiky i hazardu. V prípade PKO dodnes nie je stotožnený s postupom mesta s investorom mimosúdne sa dohodnúť, myslí si, že hlavné mesto mohlo uspieť v prípadnom súdnom spore okolo platnosti zmluvy. Parkovacia politika doplatila podľa Dostála na netransparentný postup hlavného mesta pri jej príprave a neúspech v prípade stopnutia hazardu vidí v tom, že niektorí poslanci MsZ, napriek prvotnému deklarovaniu, nemali reálny záujem prevádzkovanie hazardu v Bratislave zastaviť.



Za jednu z najväčších výziev do budúcich rokov považuje doriešenie a zavedenie parkovacích pravidiel. "Verím, že ak bude väčšia dôvera medzi zastupiteľstvom a primátorom a tie veci sa budú robiť transparentnejšie, je veľmi rýchlo možné schváliť legislatívne kroky, ktoré umožnia parkovaciu politiku zaviesť v praxi,“ uviedol Dostál. Nevyhnutné je podľa neho reálne pokročiť v príprave nového územného plánu, za dôležité pre Bratislavu považuje aj to, aby sa zlepšil vzťah medzi mestom a mestskými časťami.