Dostavba tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach sa presúva

Podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR Marty Žiakovej sa momentálne vykonávajú posledné kontroly, po ktorých by sa už mohol tretí blok elektrárne spúšťať do prevádzky.

Mochovce 2. júla (TASR) – Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach bude spustený do prevádzky najskôr na budúci rok vo februári. Samotná dostavba sa navyše predraží o ďalších 270 miliónov eur. Skonštatovali to poslanci Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorí sa boli v utorok pozrieť na priebeh prác.



Podľa predsedníčky výboru Jany Kiššovej (SaS) navyše ani najnovšie termíny a čísla rozpočtu nemusia byť konečné. „Neteší nás, že ten termín dostavby sa neustále posúva. Boli sme tu takto v septembri, kedy bolo spustenie tretieho bloku plánované na druhý kvartál tohto roku, dnes máme tretí kvartál a stále to spustené nie je. Najbližší komunikovaný termín je február budúceho roku a už teraz sú tu také opatrné vyjadrenia, či bude dodržaný,“ skonštatovala Kiššová.







Člen výboru pre hospodárske záležitosti Karol Galek (SaS) pripomenul, že s dostavbou tretieho bloku elektrárne mešká aj dostavba jej štvrtého bloku. „Už tu máme 11. predĺženie termínu. Treba si uvedomiť, že dôležitá je celá dostavba, pretože bez toho štvrtého bloku elektráreň v Mochovciach nebude nikdy rentabilná. A nezabúdajme na to, že dnes je naozaj všetok majetok Slovenských elektrární založený. Druhý dôležitý moment je ten, že posúvanie termínov dostavby z praktického hľadiska znamená, že spúšťanie tretieho a štvrtého bloku už bude za novej vlády, ktorá vzíde z volieb a politická zodpovednosť už teda bude na novej garnitúre,“ pripomenul Galek.



Podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR Marty Žiakovej sa momentálne vykonávajú posledné kontroly, po ktorých by sa už mohol tretí blok elektrárne spúšťať do prevádzky. „V súčasnej dobe prebiehajú kontroly zhody a po ukončení veľkej revízie, ktorá prebieha na elektrárni, dobehnú ešte dva testy, ktoré potrebujeme spraviť z horúcej hydroskúšky. Uvidíme, akým spôsobom budú odstraňované nedostatky, ktoré boli na elektrárni identifikované. Po ich odstránení budeme pripravovať povolenie na nábeh elektrárne. Myslím, že februárový termín by mohol byť reálny, pre nás je však viac ako termín dôležitá bezpečnosť Mochoviec,“ uviedla Žiaková.



Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček pripomenul, že stavba sa už dostáva do posledného štádia pred tým, ako sa začne do jadrového reaktora navážať palivo. Zároveň prisľúbil, že predraženie o ďalších 270 miliónov eur by malo byť konečné. „Návrh manažmentu bol na úrovni 390 miliónov eur. Akcionári spoločnosti, teda Enel, EPH a štát nám ale dali cieľ, aby sme našli úspory na takej úrovni, aby sme sa dostali na sumu 270 miliónov eur na kompletnú dostavbu tretieho aj štvrtého bloku. Pracujeme na tom, aj keď existuje určité riziko, že táto suma nemusí stačiť. Spravíme všetko preto, aby sme sa do tohto čísla zmestili. Rozpočet má byť schválený 31. júla na valnom zhromaždení spoločnosti,“ dodal Strýček.