Dostavba tribún KFA by mala stáť 5,86 mil. eur bez DPH

Košice 11. januára (TASR) - Dostavba severnej a južnej tribúny vrátane rohov tribún Košickej futbalovej arény (KFA) bude stáť 5,86 milióna eur bez DPH. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že víťazom verejného obstarávania (VO) sa spomedzi štyroch uchádzačov stala firma AVA-stav z Galanty.



Dokončiť sa majú tribúny za bránkami a po rohoch štadióna tak, aby spolu s oboma už hotovými tribúnami mohli tvoriť súvislý celok. "Dostavba pozostáva z montáže betónového skeletu tribún s podtribúnovými vstavkami, oceľovej konštrukcie strechy a krytiny. Neoddeliteľnou súčasťou dostavby sú spevnené plochy vnútornej promenády, oplotenie, brány a turnikety," uvádza mesto.



Pracovníci víťaznej firmy by na KFA mali nastúpiť ešte počas tejto zimy. Práce majú trvať 11 mesiacov, KFA má s minimálnymi bezpečnostnými obmedzeniami fungovať aj počas nich. V tomto polroku by malo byť vyhlásené aj VO na koncové zariadenia slaboprúdovej infraštruktúry KFA. Tretia časť VO sa bude týkať dodania sedadiel na štadión. Predpokladaný termín úplného dokončenia tribún KFA je na jar budúceho roka. Dostavbou sa kapacita KFA zvýši zo súčasných 5836 na 12.625 divákov.



Mesto pripomenulo, že vyhlásenie výsledkov VO sa z dôvodu viacerých žiadostí o vysvetlenie súťažných podmienok posunulo o viac než dva mesiace. Výsledok by sa mal stať definitívnym 23. januára, keď neúspešným uchádzačom uplynú lehoty na prípadné odvolanie sa.



Predpokladaná hodnota zákazky bola 5,71 milióna eur. Košický viceprimátor a predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda pripisuje výslednú sumu najmä nárastu cien stavebných materiálov a inflácii. "Aj vzhľadom na okolnosti, ako aj požiadavky štátu, ktorý nám poskytol štátnu pomoc vo výške štyroch milióny eur na dostavbu, bolo nevyhnutné, aby sme túto súťaž uskutočnili," povedal. Okrem uvedenej dotácie pôjdu na dostavbu aj finančné zdroje KFA z úveru vo výške 2,6 milióna eur.



S oficiálnym fungovaním KFA sa začalo uplynulý rok vo februári. Na štadióne sa v súčasnosti môžu hrať zápasy najvyššej slovenskej súťaže, pričom s výnimkou kapacity, ktorá je predmetom dostavby, už aréna spĺňa aj požiadavky pre štadión IV. kategórie UEFA. Snahou je, aby KFA získala plnohodnotný certifikát UEFA IV. kategórie v nasledujúcom roku.