Dostavba železničného uzla Žilina bude meškať viac ako rok

Žilina 15. apríla (TASR) - Dostavbu železničného uzla Žilina dokončia koncom roka 2025, prípadne v roku 2026. Počas pondelkového kontrolného dňa aj za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) to povedal Ľubomír Goňo zo spoločnosti Strabag, ktorá je vedúcim členom združenia realizujúceho stavbu.



Pôvodný termín ukončenia stavby, ktorá je s 330 miliónmi eur jednou z najväčších investícií do železničnej infraštruktúry, bol koncom roka 2024. Dôvodom predĺženia termínu dostavby boli podľa neho pandémia koronavírusu, problémy s dodávkami materiálov a aj vojna na Ukrajine.



Ako dodal, z rôznych dôvodov nebude dodržaný ani rozpočet stavby, o koľko sa zvýši, nevedel odhadnúť.



Podľa ministra Ráža ide o stavbu, ktorá významne uľahčí a zrýchli železničnú dopravu. "Práce napredujú dobre. Problematické bolo majetkovoprávne vyrovnanie. Zmluvy sú však už spracované, podpísané a v prípade, že nás nič neprekvapí, tak sa to v krátkom čase dotiahne do úspešného konca," doplnil minister.



Stavba železničného uzla Žilina má dĺžku asi 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Projekt financujú z eurofondov. Pôvodná hodnota zákazky bola vyše 320 miliónov eur. Zmluvu o dielo podpísali v novembri 2020. Modernizáciu železnice zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.