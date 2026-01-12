< sekcia Regióny
Dostavba ZŠ v Bernolákove ašpiruje na prestížnu Cenu EÚ
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Dostavba základnej školy (ZŠ) v obci Bernolákovo sa dostala do prestížneho zoznamu najlepších európskych stavieb. O nominácii na Cenu Európskej únie za súčasnú architektúru - EUmies Awards 2026 v pondelok informoval na sociálnej sieti Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
„Po bratislavskej Mlynici a rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie (SNG) je to historicky tretie slovenské dielo, ktoré sa dostalo do tohto prestížneho výberu,“ upozornil BSK. Kraj pripomenul, že realizácia dostavby ZŠ v Bernolákove je jedným z 26 projektov rozširovania kapacít školských zariadení, na ktoré sa BSK podarilo získať financovanie z európskych zdrojov v celkovej výške 63 miliónov eur.
Dostavbu objektu na Školskej ulici v Bernolákove, ktorú navrhol ateliér Bakyta architekti, realizovali v rokoch 2022 - 2024. Okrem rozšírenia kapacít priniesla aj multifunkčnú halu. Zároveň harmonicky nadviazala na architektúru pôvodnej školy z 30. rokov minulého storočia.
Odborný portál zameraný na architektúru, stavebníctvo a biznis ASB spresnil, že v aktuálnom ročníku EUmies Awards bolo prihlásených 410 diel zo 40 krajín. Slovensko získalo sedem nominácií od lokálnych autorít. Do užšieho výberu 40 najlepších sa z nich nakoniec dostal projekt dostavby ZŠ v Bernolákove. „Slávnostné odovzdávanie cien EUmies Awards 2026 sa uskutoční v máji 2026 v kontexte podujatia Svetové hlavné mesto architektúry Barcelona 2026,“ dodal portál ASB.
