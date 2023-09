Dostavbu trate v Petržalke vidia niektorí v roku 2025

Bratislava 26. septembra (TASR) - Hlavné mesto deklaruje, že robí všetko pre to, aby sa električková trať v bratislavskej Petržalke stihla dokončiť do 30. septembra 2024. Iný názor má šéf bratislavskej dopravnej komisie a starosta Jaroviec Jozef Uhler, ktorý hovorí o roku 2025. Obdobné obavy z nestihnutia budúcoročného termínu majú aj niektorí iní poslanci. Uviedli to pre TASR.



"Mesto a zhotoviteľ robia všetko pre to, aby bola stavba dokončená a odovzdaná v avizovanom termíne," ubezpečil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Šéf mestskej dopravnej komisie tvrdí, že je rovnako skeptický, ako bol pred rokom. "Stále sa domnievam, že sa musíme zmieriť až s rokom 2025," skonštatoval Uhler.



K tomuto termínu sa prikláňa aj petržalský miestny a bratislavský mestský poslanec Ján Karman. Avšak len za predpokladu, ak sa nevyskytnú žiadne komplikácie. Opakovane však poukazuje na to, že počet pracovníkov na stavbe nie je dostačujúci a nezodpovedá dôležitosti ani rozpočtu projektu. "Ani nový harmonogram pri súčasnom tempe prác podľa mňa nie je možné dodržať," myslí si Karman.



Dokončenie trate na konci budúcoročného septembra nepovažuje za veľmi reálne ani člen petržalskej miestnej dopravnej komisie Jozef Vydra. Počítal s tým, že staronové vedenie mesta urobí všetko pre to, aby sa dodržali úplne pôvodné termíny. "Nestalo sa a aj tie niekoľkokrát posúvané sa zdajú byť v súčasnosti iba ťažko dosiahnuteľná méta," vyhlásil.



Naopak, člen miestnej i mestskej dopravnej komisie Adam Sarlós verí, že termín sa podarí dodržať. Pripomína však, že ide o technicky náročný projekt, pričom prieťahy a problémy sa predpokladali dopredu. Odôvodňuje to aj tým, že projektová dokumentácia bola vypracovaná pred viac ako desiatimi rokmi. Pod posun harmonogramu sa podľa neho podpísala aj pandémia či vojna na Ukrajine. "Za mňa osobne je kľúčové, aby stavba bola postavená v riadnej kvalite, hoci za cenu časových zdržaní, keďže pre Petržalku je tento nosný systém zásadný," odkázal Sarlós.



Kritike zo strany niektorých poslancov sa nevyhol ani fakt, že za nedodržanie troch míľnikov stavebných prác nebola zatiaľ udelená žiadna zmluvná pokuta. Magistrát argumentuje tým, že tak môže urobiť kedykoľvek počas trvania zmluvy. O príčinách ich nesplnenia však so zhotoviteľom rokuje.



Podľa Karmana je hlavné mesto rukojemníkom slabého dodávateľa a európskych peňazí. Ťažko sa podľa neho "napínajú svaly", keď by to v konečnom dôsledku mohlo ohroziť celkové financovanie. "Toto si uvedomujú všetky zainteresované strany, a preto ešte nebola pokuta uložená, ale stále sa iba zvažuje," podotkol Karman.



Vydra si myslí, že by si táto skutočnosť zaslúžila nielen verejnú kritiku, ale najmä vysvetlenie a pevný postoj mesta. "Ak je v zmluve pokuta, mala sa už dávno uplatniť," uviedol.



Podľa Sarlósa je v súčasnosti potrebné v stavbe napredovať, čo sa podľa neho aj deje. Situácia je podľa neho komplikovaná. Pripomína zároveň, že mesto má viaceré nástroje a možnosti na riešenie situácie v budúcnosti a je na ňom, či k zmluvným pokutám pristúpi. "Vedenie mesta má aktuálne v tejto veci moju dôveru," odkazuje.



S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).