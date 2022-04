Dostihová sezóna odštartuje cez víkend mítingom Jarná cena Petržalky

Bratislava 8. apríla (TASR) - Dostihová sezóna na Slovensku odštartuje už túto nedeľu v Petržalke, kde sa od 14.00 h uskutočnia prekážkové dostihy Jarná cena Petržalky a rovinové Cena trojročných koní.



Na programe je dokopy osem zápolení, v ktorých sa dovedna predstaví 77 koní. Najpočetnejší kontingent privezie do Starého hája tréner Jaroslav Brečka z Javorca, ktorý na štart posiela až ôsmich svojich zverencov. Traja z nich sa ukážu v 49. Jarnej cene mestskej časti Petržalka, tradičnej úvodnej steeplechase na 3800 metrov. Nebudú tak chýbať víťaz ankety o najlepšieho stípliara v sezóne 2021 Fort Ryan (Daniel Vyhnálek), s pardubickým azimutom do sezóny vstupuje Kaiserwalzer (dž. Lukáš Matuský) a Star (dž. Jaroslav Brečka). Česká stajňa Lokotrans posiela do akcie francúzskeho rodáka Antalgique (dž. Jan Kratochvíl). Jeho jediným minuloročným vystúpením bol triumf v prvomájovej steeplechase v Lysej nad Labem. Papierový favorit prichádza zo severnej Moravy. Zverenec Pavla Tůmu Roncal (dž. Jan Faltejsek) síce absolvuje svoju premiéru v steeplechase, nad prútenými prekážkami však vlani dokázal zvíťaziť trikrát v Taliansku na úrovni Gr. 2. Tretím českým zástupcom na štarte je Mobilization (dž. Jan Odložil), vlani víťaz menšej steeplechase v Slušoviciach, informovali organizátori v tlačovej správe.



Slovenské farby reprezentujú ešte Buck´s d´Anno (dž. Martin Cagáň). Mimoriadne náročný stíplový debut čaká na Ziggy Readyho (Adam Čmiel) zo stajne Vimar, ktorý doteraz štartoval len v rovinových dostihoch, absolvoval však skokovú prípravu v zimných mesiacoch.



V priebehu dostihového dňa do sezóny vstúpi aj 21 príslušníkov ostro sledovaného klasického ročníka. Trinástka z nich sa postaví na štart Ceny starostu MČ Petržalka s podtitulom Cena trojročných koní (rovina I. kat., 1700 m, 6000 €). Z domácich reprezentantov bude mať šancu zimná kráľovná Stratosferic (dž. Jiří Palík), no zverenku Mariána Štangela preveria mimoriadne silné žrebce. Medzi nimi elitný maďarský dvojročiak, pri dvoch štartoch nezdolaný President (Stanislav Georgiev), no najmä z Francúzska dovezený reprezentant českej stajne Meridian Quessigny (dž. Jaromír Šafář).



Dostihová sezóna na Slovensku bude mať 18 mítingov, z toho 15 sa uskutoční v Bratislave, dva v Topoľčiankach a jeden dostihový deň bude v Senici. Závodisko, š. p., aktuálne registruje 66 stajní majiteľov 182 koní.