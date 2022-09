Dôstojnú komunikáciu s obyvateľmi Trnavy považuje B.Baroš za prioritu

Trnava 29. septembra (TASR) - Dôstojná komunikácia s obyvateľmi Trnavy, efektívne riešenie otázok dopravy a budúcnosť mesta postavená na spolupráci mesta a verejnej, akademickej a podnikateľskej sféry sú základné body programu Branislava Baroša, nezávislého kandidáta na primátora Trnavy, lídra občianskeho združenia Trnava pre každého. Predstavil ich na štvrtkovej tlačovej besede.



"Predovšetkým chceme vytvoriť platformu na reálnu, slušnú a osobnú komunikáciu s občanmi. V praxi to znamená prerokúvanie plánov a zámerov v dotknutých oblastiach s ich obyvateľmi, zaujímanie sa o ich názor a nie direktívne presadzovanie vlastných predstáv bez ohľadu na ich dosah," uviedol Baroš.



Za kľúčové považuje budovanie záchytných a jednopodlažných parkovísk a parkovacích domov. "Vieme, že mesto má dostatočné zdroje financií, preto budeme vedieť vybudovať minimálne jednu takúto stavbu ročne," informoval. Baroš chce zintenzívniť spoluprácu mesta a štátnej správy v otázke dostavby absentujúceho južného obchvatu Trnavy, venovať sa chce modernizácii a zefektívneniu mestskej autobusovej dopravy.



"Chceme vytvoriť podmienky na stabilizáciu a nárast počtu obyvateľov Trnavy. Zavedieme Kartu Trnavčana ako prostriedok na zvýhodnenie obyvateľov pri využívaní služieb," doplnil. V súčinnosti so štátnou správou chcú obnoviť aj výstavbu nájomných bytov.



K problematike umiestnenia mestského trhu sa vrátil člen tímu, architekt Róbert Suchý. Predstavil víziu nového využitia Paulínskej ulice, kde by existujúci stredový zelený koridor mal slúžiť ako trvalý mestský trh. "Ukončilo by sa jeho kočovanie po meste, historicky by sa vrátil tam, kde ho naši predkovia navštevovali," vysvetlil Suchý.



Prvý ponovembrový primátor Trnavy Imrich Borbély, ktorý sa sa stretnutí zúčastnil, povedal: "V doterajšej histórii každý primátor spravil pre Trnavu veľa, s tým odhodlaním všetci do funkcie išli. Každý z nás mal priority, ale aj limity. Preto sa domnievam, že bývalo správne, že funkčné obdobia pre jednu osobu na tomto poste boli kedysi limitované počtom dve."



Okrem Baroša v Trnave na post primátora kandidujú ako nezávislí aj súčasný primátor Peter Bročka a Matej Lančarič. Koalícia KDH, Za ľudí, KÚ nominuje Zuzanu Bošnákovú, Národná strana/Nezávislí kandidáti Zdenka Rosinu a SaS, Sme rodina, ODS a Šanca Mariána Galbavého.