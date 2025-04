Dostupnosť parkovania v Žiline monitoruje nový inteligentný systém

Žilina 3. apríla (TASR) - Obsadenosť parkovacích miest na žilinskom Bulvári monitoruje nový inteligentný systém. Radnici sa ho podarilo realizovať v rámci medzinárodného projektu SPINE s finančnou podporou vo výške takmer 64.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Systém zaznamenáva prítomnosť áut prostredníctvom kamerového systému doplneného o senzory. Zozbierané údaje sa odosielajú do jednotky centrálneho riadenia a po vyhodnotení sa zobrazia na tabuliach na Fándlyho ulici. „Vodiči si tak môžu overiť dostupnosť parkovania ešte pred vjazdom do tejto zóny,“ uviedla Ondrášová.



Podľa jej slov sú údaje okrem informačných tabúľ dostupné aj online prostredníctvom platformy Smart Invipo, kde sa verejnosť môže informovať o aktuálnej situácii či prezrieť si štatistiky vývoja obsadenosti Bulváru.



Projekt SPINE odštartoval v roku 2023 a jeho realizácia bude pokračovať do konca roka 2026. Účasť mesta v projekte je výsledkom úzkej spolupráce s oddelením medzinárodných výskumných projektov ERAdiate+ Žilinskej univerzity v Žiline.



„Projekt má za cieľ urýchliť prechod miest na klimatickú neutralitu integráciou systémov verejnej dopravy s novými službami mobility, aktívnymi formami dopravy, ako aj informačnými systémami, ktoré majú slúžiť k motivácii obyvateľov používať v mestách verejnú dopravu a aktívne formy dopravy namiesto súkromných motorových vozidiel,“ podotkla vedúca oddelenia Tatiana Kováčiková.