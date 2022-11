Dostupná zdravotná starostlivosť na Tehelnej je pre Bratislavu kľúčová

Bratislava 10. novembra (TASR) – Zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Tehelnej ulici v Bratislave považuje hlavné mesto za kľúčové. Aj preto so spoločnosťou MH Manažment vstúpilo do rokovaní v súvislosti s Poliklinikou Tehelná v Novom Meste. Magistrát je zároveň v tejto veci otvorený spolupráci samospráv. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Pôvodne vyhlásená verejná súťaž na predaj polikliniky bola nateraz zrušená.



"V polovici novembra je dohodnutá obhliadka nehnuteľnosti, musíme sa oboznámiť s dostupnou dokumentáciou," skonštatovala Schmucková s tým, že konkrétnejšie detaily nevie mesto v súčasnosti uviesť.



Magistrát sa však podľa vyjadrení hovorkyne nebráni ani spolupráci s mestskou časťou Nové Mesto či Bratislavským samosprávnym krajom. "Spolupráci sme otvorení. Sme presvedčení, že dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v tejto časti je spoločným záujmom," poznamenala Schmucková.



K zrušeniu verejnej obchodnej súťaže na predaj, ktorá sa stala pred októbrovými spojenými samosprávnymi voľbami jednou z tém niektorých kandidátov, sa na sociálnej sieti vyjadril aj dosluhujúci starosta Nového Mesta Rudolf Kusý i novozvolený starosta tejto mestskej časti Matúš Čupka. "Teraz je na nás volených zástupcoch, aby sme čo najskôr našli zmysluplnú víziu pre polikliniku. A zachovali ju ako centrum verejnoprospešných služieb slúžiace širokému okoliu," podotkol Čupka. Kusý pripomenul, že od začiatku upozorňovali na dôležitosť zachovania polikliniky ako spádovaného zdravotníckeho zariadenia pre viac ako 20.000 ľudí.



Verejná súťaž na predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom i pozemkami bola zrušená z dôvodu nízkeho záujmu, ako aj z dôvodu, že spoločnosť MH Manažment vstúpila do rokovaní na úrovni samosprávy. Ak k dohode nedôjde a nenájde sa spoločné riešenie, súťaž bude obnovená.



Verejná súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Rezort hospodárstva, pod ktorý MH Manažment spadá, totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať. Najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si vyžaduje investície do rekonštrukcie. Len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur.



MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, viackrát deklaroval, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná.