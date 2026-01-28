< sekcia Regióny
Dotácie z rozpočtu Trenčína môžu pokryť 100 percent nákladov projektov
Návrh na stopercentné uhradenie nákladov na projekty dali komisia sociálnych vecí a verejného poriadku a komisia kultúry a cestovného ruchu pri mestskom parlamente.
Autor TASR
Trenčín 28. januára (TASR) - Dotácie z rozpočtu trenčianskej radnice môžu pokrývať namiesto doterajších 70 až 100 percent nákladov na jednotlivé projekty. Vyplýva to zo zmien a doplnkov všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Trenčín o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré v stredu schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.
Návrh na stopercentné uhradenie nákladov na projekty dali komisia sociálnych vecí a verejného poriadku a komisia kultúry a cestovného ruchu pri mestskom parlamente.
Ako informoval predkladateľ návrhu a predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Tomáš Vaňo, mesto doteraz poskytovalo dotácie s tým, že žiadateľ si musel uhradiť minimálne 30 percent nákladov na projekt z vlastných zdrojov. Z mestskej dotácie mohli žiadatelia pokryť maximálne 70 percent celkových nákladov. V prípade prekročenia tohto limitu sa dotácia znížila minimálne o presahujúcu sumu.
K požiadavke dvoch komisií sa priklonili aj ďalšie komisie pri mestskom zastupiteľstve. Nové VZN tak umožňuje použitie dotácie na stopercentné krytie projektu. VZN nadobudne účinnosť po 15 dňoch od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
Návrh na stopercentné uhradenie nákladov na projekty dali komisia sociálnych vecí a verejného poriadku a komisia kultúry a cestovného ruchu pri mestskom parlamente.
Ako informoval predkladateľ návrhu a predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Tomáš Vaňo, mesto doteraz poskytovalo dotácie s tým, že žiadateľ si musel uhradiť minimálne 30 percent nákladov na projekt z vlastných zdrojov. Z mestskej dotácie mohli žiadatelia pokryť maximálne 70 percent celkových nákladov. V prípade prekročenia tohto limitu sa dotácia znížila minimálne o presahujúcu sumu.
K požiadavke dvoch komisií sa priklonili aj ďalšie komisie pri mestskom zastupiteľstve. Nové VZN tak umožňuje použitie dotácie na stopercentné krytie projektu. VZN nadobudne účinnosť po 15 dňoch od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.