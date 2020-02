Doterajší záujem o voľby v Nitre naznačuje vysokú účasť

Nitra 29. februára (TASR) – Doterajší záujem voličov o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v jednotlivých okrskoch v Nitre naznačuje vysokú účasť. Potvrdili to členovia viacerých okrskových komisií na území mesta. V šiestom volebnom okrsku zriadenom v Centre voľného času Domino v Nitre je evidovaných 2500 voličov, z toho viac ako tisíc má ako miesto trvalého pobytu zapísané mesto Nitra. V dopoludňajších hodinách odvolilo viac ako 300 z nich.



„V minulosti sme mali hluché miesta, keď naozaj dlhší čas nikto neprišiel do volebnej miestnosti. Dnes sa od rána nezastavíme, ľudia prúdia bez prestávky,“ potvrdil zapisovateľ okrskovej volebnej komisie číslo šesť Tomáš Holúbek.



V okrskovej volebnej komisii číslo sedem je zapísaných 434 voličov, tretina z nich už odovzdala vo voľbách hlasovacie lístky. Z celkového počtu zhruba 800 voličov zapísaných vo volebnom okrsku na Fatranskej ulici na sídlisku Chrenová v dopoludňajších hodinách odvolila viac ako štvrtina. „Vo všetkých predchádzajúcich voľbách sme najvyššiu účasť zaznamenávali v čase medzi 17. až 20. hodinou. Ak sa táto situácia zopakuje, budeme mať rekordnú účasť,“ potvrdil Holúbek.



V Nitre je zriadených 71 volebných okrskov. V zozname voličov je zapísaných 65.646 oprávnených voličov, z toho 631 prvovoličov. Na Mestskom úrade v Nitre vystavili približne 1700 hlasovacích preukazov. O možnosť voliť poštou tento rok požiadalo takmer 850 Nitranov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, ale zdržiavajú sa v zahraničí. Najviac žiadostí prišlo z Českej republiky, Nemecka, ale i Japonska, Izraela, Guatemaly, Libanonu, USA. Najviac obálok, vyše 50, je zriadených v okrsku Kultúrne centrum Zobor. O možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky požiadalo zhruba 200 občanov.