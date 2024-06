Doterajší záujem v Marianke sľubuje opäť vyššiu účasť

Bratislava 8. júna (TASR) - Doterajší záujem o sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu v Marianke pri Bratislave naznačuje, že by volebná účasť mohla byť minimálne rovnaká ako pred piatimi rokmi, keď obec dosiahla najlepší výsledok v rámci okresu Malacky. "Podľa priebežného záujmu, ktorý od rána neutícha, by sme napokon mohli i prekonať čísla spred piatich rokov," skonštatovala pre TASR predsedníčka jednej z dvoch okrskových volebných komisií v Marianke Darina Šabíková.



Voľby majú plynulý priebeh, podľa Šabíkovej k tomu prispieva aj fakt, že voliči prichádzajú veľmi dobre informovaní o spôsobe voľby. Spomenula aj milú skúsenosť, ktorá potvrdila, že voľby sú sviatkom demokracie. "Hoci je pomerne teplo, čomu väčšina voličov prispôsobuje oblečenie, bol tu pán, ktorý práve na počesť významu, ktorý prisudzuje voľbám, prišiel v slávnostnom obleku," uviedla.



Očakáva, že voliči budú prichádzať aj v neskorších časoch. "Práve preto, lebo je pekné počasie, možno si to mnohí nechali až na podvečer a večer," dodala.