Doterajšie jednorazové lístky na bratislavskú MHD budú platné do 30.9.

Bratislava 1. júla (TASR) - Jednorazové cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Bratislave, ktoré si cestujúci zakúpili ešte pred 1. júlom, zostávajú v platnosti do 30. septembra. Po tomto termíne už nebudú akceptované a platiť budú iba cestovné lístky v zmysle novej tarify. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.



"Na zakúpené cestovné lístky sa nevzťahuje možnosť ich vymieňania alebo vrátenia," upozornil Chlebovec.



Mestský dopravca cestujúcim odporúča kupovať si vopred vždy len primerané množstvo cestovných lístkov.



V rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), kde pôsobia dopravcovia DPB, Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko, sa od soboty zvyšujú ceny takmer všetkých cestovných lístkov o 20 percent. Zvýšenie cien sa nebude týkať jedine predplatných cestovných lístkov pre deti od šiestich do 18 rokov, tie zostávajú v pôvodnej cene. Dopravcovia odporúčajú používať elektronické formy cestovných lístkov, ktoré sú o niečo lacnejšie.



Zvyšuje sa tiež výška pokút za jazdu bez platného lístka. Základná sadzba pokuty aj s cestovným bude po novom 111,10 eura. Znížená sadzba v prípade platby na mieste a do desiatich pracovných dní bude spolu s cestovným 81,10 eura.



Nárast cien je zdôvodnený zvýšenými nákladmi, infláciou a výpadkami v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy. Dopravcovia vyhlásili, že dali "prednosť" zvýšeniu cien cestovných lístkov pred inými obmedzeniami v doprave. Tie by napríklad znamenali rušenie niektorých liniek, predlžovanie intervalov spojov, viac prestupovaní či oslabenie údržby vozidiel.