Dotknutí ohľadom elektrárne Málinec sú aj statkári Banholzerovci

Málinec 11. februára (TASR) - Medzi dotknutých obyvateľov v súvislosti s plánovanou vodnou elektrárňou Málinec sú aj statkári Anna a Horst Banholzerovci. V časti Žihľava v katastri obce Cinobaňa v Poltárskom okrese majú v súčasnosti rodinný statok s domom, ktorý si sami vybudovali. Ohlásená investícia ich činnosť však môže obmedziť.



Ako pre TASR v utorok uviedla Anna Banholzerová, o plánoch štátu sa dozvedela v spoločnej skupine, ktorú majú aj s ostatným farmármi v okolí. Nepáči sa jej hlavne to, že dotknutých obyvateľov o zámere nikto neinformoval. "V súčasnosti sú v našom okolí veľké nepokoje a obavy. Spôsob tejto komunikácie je neštandardný a neprijateľný," objasnila. Podotkla, že každý má svoje majetky a nežije v minulosti, keď ich štát vyvlastňoval.



Priblížila, že na miesto s rozlohou piatich hektárov sa s manželom presťahovali z Rakúska v roku 2017. Chceli žiť v prírode, ďaleko od civilizácie. "Postavili sme si dom, vysadili stromy, záhony, bylinky," zhrnula s tým, že ich farma sa nachádza vo výške 900 metrov nad morom. Vrchná hladina nádrže má byť 50 metrov od ich statku. Z plánu postaviť vodnú nádrž v tejto lokalite sa nepotešila. "Ak by aj stavba bola, môžeme prísť o pitnú vodu," konštatovala.



Podľa nej majú s manželom plán, ako farmu rozvíjať aj v ďalších rokoch. Vo svojej činnosti by chceli pokračovať, učiť ľudí, ako pestovať či ako sa o rastliny starať. "Vyrábame výrobky, máme levanduľovú farmu. Všetky plány sa nám však momentálne zastavili," povedala.



K projektu ekologickej vodnej prečerpávacej stanice Málinec prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Informoval o tom minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že envirorezort sa pripomienkami bude zaoberať, deklaruje aj intenzívny dialóg s občanmi a subjektmi, ktorí žijú a pôsobia v okolí. Projekt sa u niektorých obyvateľov Podpoľania stretol s obavami i odporom. Samosprávy upozorňujú aj na nevhodnú komunikáciu o plánovanom zámere.