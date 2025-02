Dotknutí v súvislosti s elektrárňou Málinec sú aj farmári a obyvatelia

Látky 14. februára (TASR) - Medzi dotknutých obyvateľov v súvislosti s plánovanou vodnou elektrárňou Málinec patria aj obyvatelia i farmári v časti Látky - Čechánky. Niektorým môže ohlásená investícia ich činnosť obmedziť, ďalším zaplaviť dom. Vyplýva to z ich vyjadrení po štvrtkovom rokovaní miestneho zastupiteľstva.



Štefan Chovan má v tejto lokalite pod Poľanou rodinnú farmu. Vo štvrtok večer (13. 2.) prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Látkach, kde poslanci jednomyseľne zámer štátu zamietli. Podľa uznesenia nesúhlasia s návrhom na určenie investičného projektu za strategickú investíciu. Po hlasovaní poslancov bol Chovan spokojný. "Veľmi som sa bál, som šťastný, že to takto triezvo zobrali a hlasovali za nás všetkých," vyhlásil. Ako doplnil, k plánovanej výstavbe má viacero pripomienok. "Zásadná je, že do budúcnosti bude veľký problém s vodou a týmto dielom nás o ňu pripravia," spomenul s tým, že jeho farma má 15,5 hektára a zdedil ju po rodičoch. "Chováme hovädzí dobytok a aj iné zvieratá, pestujeme si aj zdravé potraviny, vyrábam syry a to ma teší," podotkol.



Obyvateľka časti Látky - Čechánky Mária Padárová pre TASR priblížila, že plánované dielo by malo zaplaviť aj celý jej dom. "Je to smutná informácia, ktorú sme sa sprostredkovane dozvedeli od ľudí a ostala som v šoku," zdôraznila a potvrdila, že naďalej bojuje za to, aby elektráreň na tomto mieste v budúcnosti nestavali. Na jednej strane sa podľa nej hovorí o ochrane životného prostredia, na druhej zas štát prišiel so zámerom budovania stavby. "Máme krásnu prírodu, chodí k nám veľa turistov a všetci sa z nej tešíme. Máme aj chatárov, ktorí prišli z celého Slovenska," reagovala.



K projektu ekologickej vodnej prečerpávacej stanice Málinec prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že envirorezort sa pripomienkami bude zaoberať, deklaruje aj intenzívny dialóg s občanmi a subjektmi žijúcimi a pôsobiacimi v okolí.