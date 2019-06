Dotyk s umením sprostredkuje obyvateľom Drieňovej festival PSSST!

Prvý deň podujatia je venovaný najmä otvoreniu nového priestoru na sídlisku s názvom Bod K.

Banská Štiavnica 13. júna (TASR) - Na banskoštiavnickom sídlisku Drieňová sa v piatok (14. 6.) začne prvý festival, venovaný špeciálne obyvateľom tohto sídliska. Jeho názov PSSST! Drieňová v sebe ukrýva želanie organizátorov pripraviť neobyčajný zážitok, ktorý nebude tvoriť hluk a 'okázalosť', ale príjemný a nenápadný dotyk so súčasným umením.



„Naša spolupracovníčka Dana Iliášová Mazalová už niekoľko mesiacov skúmala život na sídlisku, želania a skúsenosti ľudí, ktorí tu žijú. Kombináciou ich podnetov, hlavnej myšlienky projektu Mesto kultúry 2019 a nápadov organizátorov vzniklo podujatie, ktoré má ambíciu zasiahnuť pozitívne do anonymného života sídliska,“ uviedol Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácia na mestskom úrade a spolutvorca podujatia.



Prvý deň podujatia je venovaný najmä otvoreniu nového priestoru na sídlisku s názvom Bod K. Táto malá bunka by mala byť základom budúceho rozvoja kultúrneho a komunitného života Drieňovej, pričom na otvorení bude predstavený aj program Bodu K. na ďalšie týždne. Rovnako bude slávnostne otvorená nová exteriérová Galéria na stojiskách, a to výstavou fotografií Vandy Mesiarikovej.



Počas druhého dňa čakajú na miestnych mnohé aktivity – od tých, ktoré ich pozývajú sa zapojiť do života sídliska ako upratovanie či výmenná burza, cez podujatia pre deti, ako bábkové predstavenie, žonglérsky workshop, tvorivé dielne, čítania rozprávok až po umelecké produkcie.



Podujatie organizuje Mesto Banská Štiavnica a je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity (Mesto kultúry 2019), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.