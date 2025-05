Dôvera považuje výpoveď zmluvy bojnickou nemocnicou za nekorektný krok

Bojnice 31. mája (TASR) - Zdravotná poisťovňa Dôvera považuje doručenie výpovede zo zmluvy od Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach za nekorektné. Ako pre TASR uviedol PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky, počas najbližších troch mesiacov je nemocnica povinná ošetriť každého poistenca Dôvery.



O rozhodnutí vypovedať zmluvu informoval v piatok (30. 5.) riaditeľ nemocnice Peter Glatz na sociálnej sieti. „Doručenie výpovede zo zmluvy považujeme za nekorektné. Sme presvedčení, že rokovania sa vedú za rokovacím stolom s odbornými podkladmi, nie vyhláseniami cez médiá a sociálne siete tak, aby sa vytvoril mediálny tlak či vyvolal strach u pacientov,“ uviedol v reakcii Štepiansky.



Riaditeľ nemocnice odôvodnil výpoveď zmluvy nedostatočnými platbami, ktoré sú podľa neho v nepomere s ostatnými nemocnicami. „Rozumieme snahe nemocnice zabezpečiť čo najviac peňazí pre jej fungovanie a vyvinieme maximálne úsilie, aby sme sa dohodli a nemocnici vyšli v ústrety. Nemôže to byť však na úkor iných nemocníc a v rozpore s pokynmi Ministerstva zdravotníctva SR a zisteniami Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ podotkol PR špecialista poisťovne.



Doplnil, že zmluva je aktuálne platná do konca augusta, čo dáva dostatočný priestor na dohodu na novej zmluve. Podľa jeho slov však musí zohľadňovať možnosti verejného zdravotného poistenia a limity určené programovou vyhláškou. „Počas najbližších troch mesiacov je nemocnica povinná ošetriť každého poistenca Dôvery a nie je možné, aby niektorého odmietla. V prípade, že by k tomu predsa len došlo, prosíme, aby nás kontaktoval. Starostlivosť mu zabezpečíme u iných zmluvných poskytovateľov v čo najbližšom okolí,“ uzavrel Štepiansky.



Bojnická nemocnica ešte v polovici marca vystúpila z Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a avizovala, že si zmluvy s poisťovňami bude dohadovať sama. K tomuto kroku vedenie zdravotníckeho zariadenia pristúpilo po analýze zverejnených zmlúv medzi nemocnicami a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Súkromné nemocnice v ANS podľa neho dostali vyššie platby ako nemocnice v správe samosprávnych krajov, ktoré sú rovnako členmi ANS. Asociácia kritiku odmietla s tým, že nikdy nerokovala o individuálnych úhradových podmienkach svojich členov.