Dôvody, pre ktoré turisti Bratislavu tak milujú

Bratislava 21. februára (OTS) - Nachádzajú priateľov, prácu, domov a užívajú si zábavu i relax. Najväčšiu zásluhu na cestovaní má však vždy konkrétna krajina a jej možnosti, ktoré ľudí z vyššie spomenutých dôvodov priťahujú. A jednu z množstva takýchto „perál“ máme aj my.Poďte sa spolu s nami presvedčiť, prečo by ste aj vy mali Bratislavu a plánované podujatia dnes v tomto meste navštíviť.Čo mnohí z vás asi nevedia je, že Bratislava sa postupom času vyvinula v moderné, kultúrne a ekonomické centrum okolo Dunaja a viac než dobre plní svoju funkciu reprezentatívneho hlavného mesta Slovenska. Moderné mosty a futuristické budovy sa striedajú s klasickými budovami z čias uhorských kráľov, obklopené obytnými štvrťami, ktoré raketovo rastú okolo samotného centra.Mimochodom, vnútorné mesto Bratislavy, rozdelené Dunajom, pôsobí štýlom typického stredomorského starého mesta. Mnoho malých uličiek tvoria labyrinty medzi starými kostolmi a sofistikovanými mestskými vilami, čo je v podstate jedna obrovská pešia zóna.Ak chcete získať prehľad o tejto spleti uličiek, 85 metrov vysoká vyhliadková veža s vlastnou reštauráciou vysoko nad Dunajom vás k tomu pozýva a nemali by ste si to nechať ujsť. Výhľad je skutočne nádherný.Na čo mala zmes kultúr obzvlášť pozitívny vplyv? Na jedlo, samozrejme! Bratislava je vďaka tomu známa svojimi skvelými reštauráciami rozmiestnenými po celom meste, ktoré môžete navštíviť aj v tejto neľahkej dobe, pretože obmedzenia sa pomaly uvoľňujú.Repertoár siaha od rustikálnych vínnych pivníc až po pekné kaviarne a noblesné reštaurácie. Chcete ešte niečo špeciálne? Vyskúšajte maďarskú pikantnosť stretávajúcu sa s bohatou nemecko-rakúskou kuchyňou a klasickými slovenskými jedlami. Je to perfektná kulinárska zmes, ktorú si v nejednej reštaurácii určite užijete.Víno je v tomto kraji naozaj vynikajúce, za čo vďačíme mnohým vinohradom bratislavského regiónu, ktorý je vďaka suchému a obzvlášť teplému podnebiu veľmi vhodný na pestovanie vína.Keď sa slnko nad strechami mesta pomaly sfarbí do červena a v Dunaji sa odrážajú posledné lúče dňa, Bratislava sa pripravuje na dlhé noci. Vo večerných hodinách sa ulice a námestia mesta zaplnia ľuďmi, pretože možností na relax je neúrekom. Nezáleží na tom, či idete do divadla alebo kina, alebo či radšej vyrazíte do jedného z mnohých klubov v meste. Určite tu budete v dobrých rukách a príjemne sa zabavíte. tak sa o tom presvedčte.