Dovolanie Košíc v kauze Jakabovho paláca sa na NS SR zatiaľ nedostalo

Košice 8. októbra (TASR) – Jakabov palác podľa rozhodnutia košických súdov nepatrí do vlastníctva mesta Košice, ale do dedičstva po jeho vlastníkovi z čias druhej svetovej vojny. Mesto Košice chce tento právoplatný verdikt z minulého roka ešte zvrátiť a vo februári voči nemu podalo dovolanie. Okresný súd Košice však toto dovolanie Najvyššiemu súdu (NS) SR zatiaľ nepredložil a ako dôvod uvádza problém so zabezpečením jeho prekladu do portugalčiny.



Portugalčina je úradným jazykom v Brazílii, kde žijú dcéry a vnuci určeného pôvodného vlastníka Jakabovho paláca Karola Szakmáryho. Ako žalobcovia v spore o vlastníctvo podľa súdu požiadali o preklad dovolania. Opierali sa pritom o ustanovenie Civilného súdneho poriadku, ktoré hovorí, že každý má právo konať pred súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, a súd je povinný stranám zabezpečiť rovnaké možnosti uplatnenia ich práv.



"Vzhľadom na naplnenie základných atribútov práva na spravodlivý súdny proces pri zachovaní princípu rovnosti ľudí v právach a rovnosti účastníkov súdneho konania súd požiadal jediných dvoch prekladateľov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR o spoluprácu, avšak s negatívnym výsledkom," uviedla pre TASR hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. Súd podľa nej následne v konaní ustanovil prekladateľa ad hoc – prekladateľskú agentúru. "Momentálne sa čaká na zaslanie daného prekladu dovolania späť. Následne po jeho doručení a dokončení prípravy predloženia dovolania na NS SR Okresný súd Košice I celý spisový materiál predloží NS SR bez zbytočného odkladu," konštatovala hovorkyňa. Potvrdila, že Civilný sporový poriadok neukladá žiadnu konkrétnu lehotu na predloženie dovolania na NS SR.



Mesto Košice podalo dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok 10. februára. Naďalej je presvedčené o svojom vlastníckom práve na Jakabov palác a uvádza, že využije všetky dostupné právne prostriedky na jeho zachovanie. "Mesto Košice navrhlo zrušiť rozsudok Krajského súdu v Košiciach. Spolu s dovolaním bol podaný aj návrh na odklad právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, o ktorom nemôže Najvyšší súd SR rozhodovať, z dôvodu, že doposiaľ mu nebol postúpený spis," informoval TASR košický magistrát.



Mesto zároveň poukazuje na článok Civilného sporového poriadku, ktorý súdu ukladá povinnosť postupovať tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá a aby sa predchádzalo zbytočným prieťahom. "Je otázne, či na účel zabezpečenia prekladu podaného dovolania je nevyhnutné zdržiavať celý spis na súde prvej inštancie. Rovnako je otázne aj to, do akej miery je samotný preklad potrebný, keď žalobcovia sú zastúpení advokátom, ktorý už k podanému dovolaniu predložil vyjadrenie v mene žalobcov, a teda svoje právo vyjadriť sa k obsahu dovolania už využili," konštatoval legislatívny referát magistrátu.



V dlhoročnom spore Okresný súd Košice I v marci 2019 rozhodol, že historická budova s pozemkami bola ku dňu smrti Karola Szakmáryho v roku 1980 v jeho výlučnom vlastníctve a patrí do dedičstva po ňom. Krajský súd po odvolaní sa mesta vlani v septembri tento rozsudok potvrdil.



Na liste vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky stojacej v historickom centre Košíc je stále uvedené mesto, avšak s obmedzujúcou poznámkou s rozsudkom okresného a krajského súdu.



Szakmáryho dve dcéry a dvoch vnukov po zosnulej tretej dcére zastupuje advokátka Alena Zadáková. Pre TASR potvrdila, že ešte nie je ukončené konanie potrebné na zápis dedičov do listu vlastníctva. "Tam ešte bude prejednané dedičstvo u notárky, všetko dlho trvá, takže ani toto ešte nie je ukončené," povedala.



Jakabov palác postavili v roku 1899 v novogotickom slohu. Pri jeho budovaní boli využité vyradené časti z Dómu sv. Alžbety. Na konci druhej svetovej vojny v ňom sídlil prezident ČSR Eduard Beneš. Mesto objekt využívalo na reprezentačné účely.