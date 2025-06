Destinácia Supervulkán Štiavnica láka prírodou aj pamiatkami

Banská Štiavnica 30. júna (TASR) - Kúpanie v tajchoch, prechádzky po náučných chodníkoch, historické pamiatky ale aj ďalšie atrakcie ponúka mesto Banská Štiavnica so svojím okolím, ktoré víta návštevníkov pod značkou „dovolenková destinácia Supervulkán Štiavnica“. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.



„Takmer päť kilometrov vysoký kráter s najvyšším vrchom Sitno ukrýva nevídaný poklad - mesto Banská Štiavnica s historickým centrom a technickými pamiatkami, zapísanými ako svetové kultúrne dedičstvo UNESCO,“ uviedla Jóbová.



Priblížila, že vrch Sitno ako najvyšší vrch Štiavnických vrchov sa považuje za kolísku európskej horskej turistiky. Najkratšou, ale aj najstrmšou cestou sa k nemu turisti dostanú od Počúvadlianskeho jazera, no vedie tam niekoľko ciest pre turistov aj cyklistov.



Druhým najvyšším vrchom v Štiavnických vrchoch je Paradajs a jeho okolím vedie náučný chodník s výhľadmi na okolitú krajinu. Pre milovníkov prechádzok je zaujímavým miestom Červená Studňa s malým tajchom ako začiatok niekoľkých náučných chodníkov. Na vrchole Ostrého vrchu zase turistov láka baroková kalvária pozostávajúca z 22 sakrálnych stavieb.



V okolí mesta je roztrúsených viacero tajchov, ktorých vznik súvisí s baníctvom. Dnes sú obľúbenými cieľmi prechádzok, pobytu pri vode a vodných športov.



Množstvo lákadiel ponúka aj samotné historické centrum mesta. Turisti môžu navštíviť Starý zámok, Nový zámok či Kammerhof s baníckou expozíciou. Slávnu banícku históriu môžu spoznávať aj pri návšteve Bane Starovšechsvätých v Banskej Hodruši alebo Banskom múzeu v prírode na západnom okraji Banskej Štiavnice, približne jeden kilometer od centra mesta. V centre mesta tiež lákajú na posedenie početné kaviarne a reštaurácie.



Zaujímavosti ponúka aj okolie mesta. Slávne časy rodov Koháry a Coburg, ako aj dejiny poľovníctva na Slovensku približuje Múzeum vo Svätom Antone. V neďalekej obci Vyhne zase môžu turisti obdivovať jedinečný prírodný unikát - Kamenné more.