Dožinky v Rimavskej Sobote prinesú i ocenenie pestovateľov
Rimavská Sobota 23. septembra (TASR) - Po vlaňajšej premiére v krajskom meste sa v poradí druhé dožinky Banskobystrického kraja tento rok uskutočnia v Rimavskej Sobote. Podujatie venované poďakovaniu za úrodu prinesie i oceňovanie pestovateľov a poľnohospodárov, folklórny program či rôzne sprievodné aktivity. TASR o tom informovala Kristína Lendvorská z Gemersko-malohontského osvetového strediska (GMOS).
Tradícia dožinkových slávností v Banskobystrickom kraji odštartovala vlani v Banskej Bystrici. „Inšpiráciou pre dožinky nám boli tie, ktoré už roky organizujú naši partneri v českom Královohradeckom kraji. Teší ma, že prinášame toto podujatie na juh, do Rimavskej Soboty. Je to nádherná a úrodná oblasť nášho kraja, a preto je prirodzené, že miesto na poďakovanie farmárom a producentom za ich namáhavú a nenahraditeľnú prácu sme vybrali práve tu,“ uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Tohtoročné poďakovanie za úrodu sa uskutoční v sobotu (27. 9.) v areáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. „Návštevníkov čaká vystúpenie slovenských i maďarských folklórnych kolektívov, obradové odovzdávanie dožinkového venca, ale aj ocenenie najlepších poľnohospodárov, chovateľov a pestovateľov,“ priblížila Lendvorská.
Súčasťou podujatia bude aj rôznorodý sprievodný program. V areáli bude pripravený remeselný jarmok, prezentácia stredných odborných škôl so zameraním na poľnohospodárstvo, výstava ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov či rôzne tvorivé aktivity pre deti. Z mesta do areálu školy bude počas celého dňa premávať kyvadlová doprava.
