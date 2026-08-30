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Dožinky vo Vychylovke spestrí súťaž o najlepší domáci chlieb
Podujatie so začiatkom o 10.00 h oživí na pravé poludnie autentické scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov Folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice.
Autor TASR
Nová Bystrica 30. augusta (TASR) - Ukážky mletia obilia na žarnove, dožinkový sprievod i tradičná ponuka kapustniakov čakajú na návštevníkov nedeľného podujatia Dožinky v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Jeho spestrením bude súťaž o najlepší domáci chlieb. TASR o tom informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.
Pripomenula, že dožinky patrili v minulosti k najvýznamnejším a najradostnejším sviatkom celého roka. „Predstavovali symbolické poďakovanie za úspešne ukončenú žatvu, úrodu a chlieb, ktorý je od nepamäti základom ľudského života. Súčasťou týchto osláv bol honosný dožinkový veniec z najkrajších klasov obilia, pestré kroje, spev, hudba a spoločná oslava ťažkej práce, ktorá priniesla svoje ovocie,“ priblížila Jančulová.
Podujatie so začiatkom o 10.00 h oživí na pravé poludnie autentické scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov Folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. Následne prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamieri až ku kaplnke, kde o 13.00 h začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu.
„Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlebík. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť šikovné pekárky zo širokého okolia. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14.00 h a po ňom už odštartuje pútavé folklórne vystúpenie na pódiu,“ dodala Jančulová.
Pripomenula, že dožinky patrili v minulosti k najvýznamnejším a najradostnejším sviatkom celého roka. „Predstavovali symbolické poďakovanie za úspešne ukončenú žatvu, úrodu a chlieb, ktorý je od nepamäti základom ľudského života. Súčasťou týchto osláv bol honosný dožinkový veniec z najkrajších klasov obilia, pestré kroje, spev, hudba a spoločná oslava ťažkej práce, ktorá priniesla svoje ovocie,“ priblížila Jančulová.
Podujatie so začiatkom o 10.00 h oživí na pravé poludnie autentické scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov Folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. Následne prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamieri až ku kaplnke, kde o 13.00 h začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu.
„Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlebík. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť šikovné pekárky zo širokého okolia. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14.00 h a po ňom už odštartuje pútavé folklórne vystúpenie na pódiu,“ dodala Jančulová.