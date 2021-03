DPB avizuje cestujúcim viaceré zmeny v MHD, platiť začnú 27. marca

Bratislava 19. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) pripravil pre cestujúcich bratislavskou MHD viaceré zmeny, ktoré začnú platiť v sobotu 27. marca. Najvýraznejšou má byť rýchlejšia a spoľahlivejšia doprava medzi Kolibou a Kramármi. TASR o tom informovala hovorkyňa dopravcu Ľubica Melcerová.



DPB nahradí linku 44 linkou 145, ktorú budú obsluhovať nové minibusy. Cestujúci môžu rátať s pravidelným 30-minútovým intervalom a zrýchlením cesty až o štvrtinu. Pôvodná linka 44 často nedokázala prejsť cez úzke uličky so zaparkovanými autami a spomaľovali ju aj smetiarske autá, ktoré nemala ako obísť.



"Po miernej úprave trasy, keď linka pod zmeneným označením 145 vynechá malú zachádzku s nízkym dopytom cestujúcich, a nasadení nových, väčších a pohodlných minibusov bude spojenie Koliby s Kramármi rýchlejšie až o štvrtinu," spresnila Melcerová. Na Bárdošovej ulici bude zriadená nová zastávka Guothova, ktorá nahradí doterajšiu zachádzku. Tiež sa zvýši počet spojov na Jaskový rad. Na Kolibe bude cestovný poriadok prispôsobený tak, aby bolo možné prestupovať na linky 144 a 203 a aby viac zodpovedal potrebám rodičov a detí pri ceste do škôl a škôlok.



Od 27. marca vzniknú aj dve nové zastávky na obsluhu rozvíjajúcich sa oblastí. Na linkách 36, 37 a N37 bude zriadená nová obojsmerná zastávka na znamenie Kulháň medzi zastávkami Podkerepušky a Dievčí hrádok. Zmeny nastanú aj v oblasti obsluhy Jaroviec, Rusoviec a Čunova. Na trase liniek 91 a N91 vznikne nová obojsmerná zastávka na znamenie Konopiská medzi Čunovskými jazerami a Miestnym úradom Čunovo. Zastávka sa bude nachádzať ešte pred vjazdom do Čunova.



"Linka 29 v smere do centra mesta nezastaví na zastávke Malá scéna na Dostojevského rade, ale až na svojom dnešnom výstupišti za rohom na Krupkovej ulici s názvom Malá scéna. Smerom do Devínskej Novej Vsi zostáva obsluha nezmenená, nástupište na Pribinovej ulici bude označené názvom Malá scéna," poznamenala Melcerová.



Na linke 51 budú počas pracovných dní mimo špičky na základe požiadavky mestskej časti Nové Mesto spoje predĺžené cez Kukučínovu na Trnavské mýto a zároveň sa v sedle predĺži interval linky z 15 na 30 minút. Spoje v predĺženej trase budú na zastávke Miestny úrad Nové Mesto zastavovať na Riazanskej ulici, pričom bežné spoje na Vajnorskej ulici pred obchodným centrom. Na základe požiadavky obyvateľov v okolí obratiska Lopenícka bude doba prevádzky linky 151 skrátená a autobusy budú po novom premávať iba v čase od 6.00 do 20.00 h. Menšie úpravy nastanú aj v cestovných poriadkoch liniek 20, 65, 83 či 87. Všetky detaily nájdu cestujúci na webe DPB.



Pribudnúť mali aj dve novinky, a to nová linka 154 k Horárni Krasňany a predĺžená linka 66 do východnej časti Mlynských nív – oblasť Grófska niva. Výpadok tržieb DPB však pre koronakrízu dosiahol už vyše 23 miliónov eur, čo podľa dopravcu negatívne ovplyvnilo aj rozvoj MHD v hlavnom meste a realizáciu týchto zlepšení preto odkladá na neurčito.