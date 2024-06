DPB avizuje obmedzenia prevádzky liniek v súvislosti s inauguráciou

Bratislava 15. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) avizuje počas soboty prerušenie premávky električiek na Jesenského ulici a autobusov na Staromestskej ulici. Dôvodom je inaugurácia prezidenta SR. Dopravný podnik o tom informoval na svojom webe.



Električkové linky číslo 1 a 4 nebudú premávať po Jesenského ulici v čase od 7.00 do 15.00 h. Linka bude premávať po polookružnej trase Hlavná stanica... - Poštová - Kapucínska - Chatam Sófer - Most SNP - Šafárikovo námestie - ...Hlavná stanica. Zastávky Jesenského a Námestie Ľudovíta Štúra nebudú vôbec obsluhované. Zastávka Centrum bude obsluhovaná iba v smere na Hlavnú stanicu.



Linka číslo 4 bude v smere do Dúbravky premávať po trase Zlaté Piesky/Stanica Nové Mesto... - Centrum (nástupište A) - Centrum (nástupište D) - Kapucínska - Kráľovské údolie - ...Dúbravka, Pri kríži. Zastávky Most SNP a Chatam Sófer budú obsluhované iba v smere na Zlaté Piesky/Stanicu Nové Mesto. "Trasa linky v smere Zlaté Piesky/Stanica Nové Mesto sa nemení," doplnil DPB.



V čase od 12.30 do 15.00 h nebudú premávať autobusy po Staromestskej ulici, zastávka Zochova nebude obsluhovaná. Obmedzenie sa dotkne liniek 31, 39, 80, 83 a 93.