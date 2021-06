Lístok v bratislavskej MHD si bude možné zakúpiť platobnou kartou

Bratislava 22. júna (TASR) – Od 1. júla bude možné zakúpiť si cestovný lístok priložením platobnej karty vo vozidle bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) k označovaču cestovných lístkov. Na utorkovej tlačovej konferencii informoval o spustení pilotnej fázy projektu Kartuj Andrej Zigmund z predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB).



„Ide o systém kúpy cestovného lístka priamo vo vozidle. Nie je potrebné, aby bol cestujúci vybavený cestovným lístkom z prednákupu. Stačí, aby pristúpil s kartou k označovaču cestovných lístkov,“ uviedol Zigmund. Zdôraznil, že novšie vozidlá budú mať tieto označovače pri každých dverách. V prípade starších vozidiel má byť takýto označovať pri dverách, ktoré sú určené pre cestujúcich s detským kočíkom.



„Každé dvere, pri ktorých je takýto označovať umiestnený, sú označené príslušnou nálepkou,“ doplnil. Cena tzv. TAP-u je jedno euro, pričom cestujúci môže do 45 minút prestúpiť do iného vozidla MHD. „Maximálny denný strop, ktorý cestujúci takto môže precestovať, sú štyri eurá. Zdôrazňujem, že pre každé zariadenie je tento strop počítaný samostatne,“ dodal. Znamená to, že ak má niekto fyzickú platobnú kartu, a tiež kartu v smartfóne, pre každé toto zariadenie sa počíta denný strop zvlášť.



„Pri kontrole cestovných lístkov revízorom sú označovače po dobu 30 sekúnd nezablokované. Po 30 sekundách začne výkon samotnej kontroly,“ doplnil s tým, že revízor overí platnosť lístka priložením karty k svojmu zariadeniu.