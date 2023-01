DPB celoplošne zavedie zastávky na znamenie, niektoré linky zruší

Bratislava 31. januára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zavedie od 13. februára celoplošne zastávky na znamenie pre autobusovú a trolejbusovú dopravu. Upraví aj premávku vybraných liniek, niektoré aj zruší. Ide o úsporné opatrenia pre rastúce ceny energií, ako aj ďalších iných položiek. TASR o tom informoval hovorca podniku Martin Chlebovec.



"Vzhľadom na rastúce ceny pohonných látok, výpadky príjmov samospráv, ale aj situáciu spôsobenú pandémiou prichádza DPB od roku 2019 o milióny z rozpočtu. Iba pre rok 2023 bude tento negatívny dosah predstavovať 35 miliónov eur ročne," spresnil hovorca.



Bratislavský mestský dopravca deklaruje, že v posledných mesiacoch financie šetril, no je potrebné prijať aj ďalšie kroky. Jedným je zavedenie všetkých zastávok na znamenie pre autobusovú a trolejbusovú dopravu. Pomôcť to má oproti súčasnosti znížiť sumu na prevádzku takmer o pol milióna eur prostredníctvom úspor na pohonných hmotách pri brzdení a rozbiehaní.



"Cestujúcim sa zase skráti jazdná doba v priemere o približne desať percent v časoch mimo dopravnej špičky," spresnil Chlebovec. Priniesť to má aj zlepšenie tepelného komfortu a menej emisií v mestskom prostredí. Zmena sa podľa DPB dotkne približne tretiny všetkých zastávok v Bratislave, keďže na zvyšku zastávok už pravidlo včasného znamenia platí.



DPB zároveň od 13. februára upraví premávku vybraných liniek. Niektoré nízko vyťažené linky budú pre nepriaznivú finančnú situáciu hlavného mesta a dopravného podniku optimalizované. Trolejbusová linka 45 bude premávať iba v ranných a popoludňajších špičkách pracovných dní. Linka 79 v Podunajských Biskupiciach bude premávať každý deň len vo vybraných časoch v špičke ráno a popoludní, a to v základnej trase.



Linka 145 bude premávať len cez pracovné dni. Linka 147 bude jazdiť cez pracovné dni a na Kalváriu zachádzať len jednosmerne. Linka 151 bude premávať cez pracovné dni. Pre veľmi nízku vyťaženosť po novom zaniknú linky X70, 27 a 58.



DPB zároveň obnoví takzvaný vysokoškolský grafikon, premávka linky 184, a viac spojov pribudne na linkách 31, 39 a 87.