DPB chce nakúpiť nové nízkopodlažné autobusy do 12,2 metra

Bratislava 30. júla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje nakúpiť ďalšie nové autobusy. V týchto dňoch postupne vyhlasuje súťaže na nákup nových nízkopodlažných vozidiel do dĺžky 12,2 metra. Vysúťažiť sa chystá štyri rôzne druhy pohonov. TASR o tom informoval hovorca dopravcu Martin Chlebovec.



Výsledný počet autobusov, ktorý si DPB z vysúťažených typov nakoniec objedná, bude závisieť od možnosti spolufinancovania nákupu ekologických vozidiel. "Osemdesiat dieselových (Euro 6D) či CNG autobusov, alebo 40 elektrobusov či autobusov na vodíkový pohon," spresnil hovorca. DPB tvrdí, mení filozofiu pri verejnom obstarávaní nových vozidiel. Výsledok súťaží totiž bude podkladom pre uchádzanie sa o finančné zdroje z eurofondových programov, štrukturálnych fondov alebo iných prostriedkov určených na obdobné nákupy vozidiel.



"Keďže proces verejného obstarávania zvykne byť zdĺhavý, nečakáme na konkrétnu výzvu, ale súťažíme už v predstihu. Preferujeme uzavrieť rámcové zmluvy najmä na nákup nízkoemisných dopravných prostriedkov. Ich cena je však niekoľkonásobne vyššia a financovanie ich nákupu je podmienené najmä prostriedkami z Európskej únie. Vozidlá so štandardným pohonom prichádzajú do úvahy v prípade, ak sa na preplatenie takéhoto nákupu nenájdu príslušné dotačné mechanizmy," uviedol šéf DPB Martin Rybanský.



Obstarávacia cena vozidiel sa vzhľadom na rôzne typy súťaží líši. Celková predpokladaná hodnota zákazky na kúpu 80 autobusov s dieselovým pohonom je 22 miliónov eur. DPB by chcel súťaže na všetky typy pohonov vyhlásiť v priebehu augusta. Nové autobusy v uliciach Bratislavy nahradia 12- až 14-ročné vozidlá a skvalitniť tak majú cestovanie mestskou hromadnou dopravou.



Cestujúcich majú voziť nové plne klimatizované a nízkopodlažné autobusy s determálnymi bočnými oknami, ktoré zabezpečia tepelný komfort najmä v letných mesiacoch. Samozrejmosťou budú nerezové držadlá a tyče, hygienickejšie koženkové sedadlá, kamerový systém i nový informačný systém s LED bodovými panelmi či vnútornými LCD displejmi, zobrazujúcimi reálne odchody nadväzných spojov zo zastávok. Pre vodičov požaduje DPB priestrannú kabínu vrátane úložného priestoru, ergonomické usporiadanie prístrojovej dosky, kvalitné a pohodlné sedadlo a novinkou bude systém sledovania mŕtveho uhla.