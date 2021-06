DPB chystá nákupy autobusov, električiek i hybridných trolejbusov

Bratislava 23. júna (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje nakúpiť celkovo 150 nových autobusov, 40 električiek a 50 hybridných trolejbusov s pomocným batériovým pohonom. Niektoré vozidlá už má vo svojom vozidlovom parku, ďalšie sú objednané alebo na ich dodanie je vyhlásená súťaž. Celkovo má bratislavský mestský dopravca schválené projektové zámery za zhruba 200 miliónov eur pri päťpercentnej spoluúčasti. Počas online prezentácie výsledkov DPB to povedal jeho šéf Martin Rybanský s tým, že chcú v maximálnej možnej miere využiť prostriedky z eurofondov.



"Súťažíme 30 jednosmerných a desať obojsmerných električiek. Vypísaná je súťaž na hybridné trolejbusy, ktoré vedia ísť časť svojej trasy mimo trolejového vedenia. Do budúcna budú tieto hybridné trolejbusy nahrádzať staršie autobusy," priblížil Rybanský. Podiel autobusov v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) bude postupne klesať a podiel elektrickej trakcie v rámci výkonov dopravcu budú stúpať. Do konca roka 2022 chce mať DPB nakúpených dokopy 150 nových autobusov. Dopravca nechce nakupovať autobusy len na dieselový, ale zvažuje aj na CNG, elektrický či vodíkový pohon.



Nové električky budú podľa riaditeľa prioritne jazdiť na linkách 4 a 9. Budú nízkopodlažné, plne klimatizované. Staršie električky sa budú využívať najmä na špičkovej linke 7 či pri posilových spojoch. Dvojkĺbové, 24-metrové trolejbusy plánuje DPB nasadiť na najvyťaženejšiu linku 201, kde ani súčasné kĺbové vozidlá kapacitne nepostačujú. Nové hybridné trolejbusy nahradia aj niektoré autobusové linky. Uvoľnené staršie trolejbusy poslúžia na posilnenie ďalších liniek MHD.



Šéf DPB avizuje aj obnovou či výstavbu nových trolejových tratí. Z európskych zdrojov plánuje dopravca pokračovať v rekonštrukcii svojich vozovní.