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DPB evidoval vlani na vozidlách 1348 nehôd a škodových udalostí
Dopravný podnik eviduje samostatne aj prípady, keď do jazdnej dráhy vozidla MHD náhle vstúpil chodec.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) evidoval vlani na vozidlách 1348 nehôd a škodových udalostí. Viac ako polovica z nich, 56 percent, sa týkala autobusov, ktoré tvoria najväčšiu časť vozidlového parku. Na trolejbusy pripadlo 26 percent a na električky 18 percent takýchto udalostí. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Jozef Vozár.
„Naše vozidlá pritom najazdili viac ako 40 miliónov kilometrov. Takže jedna udalosť pripadá v priemere na takmer 30.000 kilometrov,“ skonštatoval Vozár.
Medzi najčastejšie typy udalostí dlhodobo patria nedanie prednosti v jazde, nepozornosť pri vedení vozidla, nesprávna jazda v jazdných pruhoch, nesprávne obchádzanie a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Dopravný podnik eviduje samostatne aj prípady, keď do jazdnej dráhy vozidla MHD náhle vstúpil chodec. Vlani ich bolo 33.
Čo sa týka štatistík mestského dopravcu za rok 2026, od začiatku roka do 5. novembra zaevidoval 1112 nehôd a škodových udalostí. V prepočte na deň je to zatiaľ podľa dopravného podniku o tri percentá menej ako vlani, pri trolejbusoch približne o desatinu. „Citeľne ubudlo nehôd z nepozornosti pri vedení vozidla a z nesprávneho obchádzania, v oboch prípadoch minimálne o štvrtinu,“ poznamenal Vozár.
Električky sa tento rok podieľali na 20 percentách udalostí, autobusy na 56 percentách a trolejbusy na 24 percentách. „Pri električkách navyše platí, že do viac ako ôsmich z desiatich ich nehôd je zapojený iný účastník premávky,“ podotkol Vozár s tým, že prípadov, keď do jazdnej dráhy vozidla MHD náhle vstúpil chodec, evidovali do začiatku novembra celkovo 24.
Na otázku, či si ľudia aspoň o čosi viac uvedomujú, že električka má prednosť, hovorca odpovedal, že čísla zlepšenie zatiaľ nepotvrdzujú. Nedanie prednosti v jazde je podľa neho dlhodobo najčastejším typom nehôd električiek. Vlani sa týkalo 57 percent ich nehôd, tento rok 60 percent.
„Preto opakovane pripomíname, že električka má v zmysle zákona o cestnej premávke na priechodoch pre chodcov a na električkových priecestiach prednosť. Električka sa nemôže vyhnúť a jej brzdná dráha je výrazne dlhšia než pri aute. Pri rýchlosti 40 kilometrov za hodinu potrebuje na zastavenie 27 metrov,“ zdôraznil Vozár.
Dopravný podnik preto pravidelne pripravuje bezpečnostné kampane, ktoré cestujúcim pripomínajú zásady bezpečného pohybu v okolí električkových tratí. Pre školy organizuje prednášky spojené s exkurziou, aby sme bezpečnému správaniu pri trati učili už najmladších účastníkov cestnej premávky. V Karlovej Vsi zároveň pilotne farebne zvýraznili priechody cez električkovú trať.
„Naše vozidlá pritom najazdili viac ako 40 miliónov kilometrov. Takže jedna udalosť pripadá v priemere na takmer 30.000 kilometrov,“ skonštatoval Vozár.
Medzi najčastejšie typy udalostí dlhodobo patria nedanie prednosti v jazde, nepozornosť pri vedení vozidla, nesprávna jazda v jazdných pruhoch, nesprávne obchádzanie a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Dopravný podnik eviduje samostatne aj prípady, keď do jazdnej dráhy vozidla MHD náhle vstúpil chodec. Vlani ich bolo 33.
Čo sa týka štatistík mestského dopravcu za rok 2026, od začiatku roka do 5. novembra zaevidoval 1112 nehôd a škodových udalostí. V prepočte na deň je to zatiaľ podľa dopravného podniku o tri percentá menej ako vlani, pri trolejbusoch približne o desatinu. „Citeľne ubudlo nehôd z nepozornosti pri vedení vozidla a z nesprávneho obchádzania, v oboch prípadoch minimálne o štvrtinu,“ poznamenal Vozár.
Električky sa tento rok podieľali na 20 percentách udalostí, autobusy na 56 percentách a trolejbusy na 24 percentách. „Pri električkách navyše platí, že do viac ako ôsmich z desiatich ich nehôd je zapojený iný účastník premávky,“ podotkol Vozár s tým, že prípadov, keď do jazdnej dráhy vozidla MHD náhle vstúpil chodec, evidovali do začiatku novembra celkovo 24.
Na otázku, či si ľudia aspoň o čosi viac uvedomujú, že električka má prednosť, hovorca odpovedal, že čísla zlepšenie zatiaľ nepotvrdzujú. Nedanie prednosti v jazde je podľa neho dlhodobo najčastejším typom nehôd električiek. Vlani sa týkalo 57 percent ich nehôd, tento rok 60 percent.
„Preto opakovane pripomíname, že električka má v zmysle zákona o cestnej premávke na priechodoch pre chodcov a na električkových priecestiach prednosť. Električka sa nemôže vyhnúť a jej brzdná dráha je výrazne dlhšia než pri aute. Pri rýchlosti 40 kilometrov za hodinu potrebuje na zastavenie 27 metrov,“ zdôraznil Vozár.
Dopravný podnik preto pravidelne pripravuje bezpečnostné kampane, ktoré cestujúcim pripomínajú zásady bezpečného pohybu v okolí električkových tratí. Pre školy organizuje prednášky spojené s exkurziou, aby sme bezpečnému správaniu pri trati učili už najmladších účastníkov cestnej premávky. V Karlovej Vsi zároveň pilotne farebne zvýraznili priechody cez električkovú trať.