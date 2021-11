DPB hľadá nových vodičov autobusov, potrebuje ich zhruba aspoň 60

Bratislava 5. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) hľadá nových vodičov autobusov. Pre zabezpečenie komfortnej prevádzky by ich potreboval prijať zhruba 60. Dopravca sa ich snaží osloviť aj viacerými benefitmi ako preplatenie kurzu na rozšírenie vodičského oprávnenia, nadčasov aj nad rámec zákona, pomoc s ubytovaním či odmena za odporučenie "kamaráta".



Slovenskí i zahraniční dopravcovia dlhodobo riešia problém s nedostatkom profesionálnych vodičov a pretrvávajúca neistota v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 to podľa DPB prehĺbila.



"Vodiči DPB si môžu zarobiť od 1300 až do 1800 eur v hrubom. Nástup je ihneď," informoval hovorca mestského dopravcu Martin Chlebovec s tým, že ponúkajú stabilnú prácu s dlhoročnou tradíciou a záujemcov prijmú do svojich radov nielen do trvalého pracovného pomeru, ale aj na kratšie úväzky.



Pracovný trh v súčasnosti podľa šéfa DPB Martina Rybanského neponúka také množstvo profesionálne vyškolených vodičov. Všetkým záujemcom dopravca preplatí náklady na školenia a vodičský preukaz si môžu spraviť v jeho podnikovej autoškole. "Vítaní sú u nás všetci, a to bez rozdielu nadobudnutých skúseností," skonštatoval Rybanský. Kritériom pre prijatie je však minimálny vek 24 rokov, vodičský preukaz minimálne skupiny B, bezúhonnosť, odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť.



V Bratislavskom kraji pred pár týždňami spustil náborovú kampaň na nových vodičov autobusov aj dopravca Arriva, ktorý od 15. novembra prevezme od spoločnosti SLovak Lines prevádzku regionálnej autobusovej dopravy v kraji.