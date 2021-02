V Bratislave je výpadok trolejbusových liniek

Bratislava 15. februára (TASR) - Z dôvodu poškodeného trolejového vedenia je prerušená premávka trolejbusových liniek mestskej hromadnej dopravy čísiel 201, 204 a 209 na Šancovej v križovatke s Námestím F. Liszta v Bratislave. Z dôvodu opravy trolejového vedenia je preto prerušená aj premávka električkovej linky číslo 1 na Hlavnú stanicu. Na svojej stránke o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Linka číslo 1 premáva okruhom po trase Námestie Ľ. Štúra, Šafárikovo námestie, Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Vazovova, Krížna, Špitálska, Jesenského a Námestie Ľ. Štúra. Obmedzenie tejto linky by malo trvať do 10.10 h.



Výpadok trolejbusových liniek DPB predpokladá do 11.00 h. Linka číslo 201 premáva z Čiližskej len po Jelačičovu a späť. Linka číslo 204 premáva obojsmerne medzi zastávkami Bajkalská a Sokolská cez Jégého, Záhradnícku, Hodžovo námestie a Štefánikovu.



Linka číslo 209 premáva obojsmerne medzi zastávkami Ružová dolina a Sokolská cez Miletičovu, Prievozskú, Svätoplukovu, Záhradnícku, Hodžovo námestie a Štefánikovu. Linky číslo 61 a 210 premávajú medzi zastávkami Hlavná stanica a Pod stanicou odklonom cez Prokopa Veľkého.



"Náhradná autobusová doprava premáva obojsmerne po trase Hlavná stanica, Šancová, Trnavské mýto, Miletičova, Trenčianska, Mliekarenská. Za vzniknuté problémy pri cestovaní sa ospravedlňujeme," uzavrel DPB.