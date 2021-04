Hlavné mesto od pondelka zvyšuje kapacitu MHD

Bratislava 23. apríla (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) reaguje na uvoľňovanie opatrení a od pondelka (26. 4.) zvyšuje kapacitu mestskej hromadnej dopravy (MHD) na najvyťaženejších tratiach. Obnovuje aj niektoré linky a do prevádzky nasadí kapacitnejšie vozidlá. DPB o tom informuje na sociálnej sieti.



Opäť začne premávať električka 7 po trase Rača - stanica Vinohrady - Blumentál - hlavná stanica. „V rannej špičke sa tým interval na račianskej radiále skráti len na dve až tri minúty a zdvojnásobí počet spojov," vysvetlil mestský dopravca. Obnovuje sa tiež prevádzka autobusu 94, ktorý opäť prepojí Petržalku so Zochovou a uzlom Blumentál. „Posilníme tým vyťažené autobusy 93," uviedol DPB.



Na linke 4 budú premávať kapacitnejšie súpravy namiesto súčasných kratších vozidiel, čím sa zvýši kapacita električiek do Dúbravky, Karlovej Vsi a na Vajnorskej. Rovnako sa kapacita zvýši aj nasadením kĺbových autobusov na linku 70 medzi zastávkami stanica Podunajské Biskupice a Most SNP.



Linky 191, 192, 196 a 208 naďalej nebudú premávať. „Ďalšie posilnenia budú závisieť od uvoľňovania opatrení, zvyšovania využívanosti MHD a finančnej pomoci zo strany štátu," dodal dopravný podnik.