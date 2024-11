Linky, ktoré premávali cez most na Hradskej v Bratislave, presmerujú

Bratislava 27. novembra (TASR) - Premávku autobusových liniek 67, 78 a N70, ktoré premávali po moste na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni, bude môcť Dopravný podnik Bratislava (DPB) vďaka vybudovaniu dočasného premostenia zachovať v plnom rozsahu bez vynechania zastávok. Presmerovanie liniek na dočasný most si nevyžaduje zmenu cestovných poriadkov. Informoval o tom hovorca DPB Jozef Vozár v súvislosti s rekonštrukciou mosta, ktorý bude od piatku (29. 11.) od 9.00 h uzavretý.



"Autobusy budú naďalej obsluhovať zastávky Železničná/MiÚ Vrakuňa i zastávku Šípová v pôvodných polohách a vďaka dočasnému premosteniu MHD naďalej zabezpečí prepojenie mestskej časti Vrakuňa s električkami v Ružinove," objasnil hovorca.



Upozornil, že prvé dni rekonštrukcie môžu priniesť zvýšený nápor na okolité komunikácie a zhustenie dopravy. DPB preto v týchto dňoch vypraví zvýšený počet záložných vozidiel. "V prípade výrazných meškaní ich zaradíme do premávky a posilníme tak spomínané linky premávajúce v dotknutom úseku," dodal hovorca.



O uzavretí mosta informoval minulý týždeň hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla. Rekonštrukcia by mala trvať do decembra 2025, no podľa hovorcu sa bude hlavné mesto snažiť otvoriť most aj skôr. Bratislava zverejnila aj obchádzkové trasy v lokalite. Obyvateľom okolitých obcí odporúča využívať D4/R7.