DPB má v prípade šírenia omikronu v zálohe scenáre riadenia MHD

Bratislava 12. januára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) má v prípade rozšírenia koronavírusového variantu omikron pripravených šesť scenárov prevádzky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Pre TASR to povedal hovorca bratislavského mestského dopravcu Martin Chlebovec.



"Zavedenie jednotlivých scenárov závisí od počtu cestujúcich, práceschopných vodičov a iných pracovníkov DPB, ktorí sú pri zabezpečovaní MHD nevyhnutní," podotkol hovorca s tým, že situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pravidelne vyhodnocuje.



Bratislavská MHD momentálne jazdí v prázdninovom režime, ktorý sa od nedele (9. 1.) a pondelka (10. 1.) pre návrat školákov do škôl rozšíril o ďalšie linky (7, 25, 26, 92, 94, 131, 192 a 196). Nad rámec toho vypravil podnik i školské linky a linka 58 premáva v režime pracovný deň - školský rok.



Zotrvanie v prázdninovom režime zdôvodňuje dopravca systematicky zbieranými údajmi, ktoré nateraz vykazujú menšie počty cestujúcich, vzhľadom na zníženú mobilitu. "Jazdné režimy a výpravu spojov DPB prispôsobuje cestujúcim tak, aby bola premávka MHD s ohľadom na okolnosti naďalej komfortná," poznamenal Chlebovec.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo Plus v utorok (11. 1.) vyhlásil, že na základe doterajších poznatkov z iných krajín, omikron sprevádza rýchly nárast infikovaných. Hoci, najmä zaočkovaní, nemajú ťažký priebeh choroby, cítia sa zle. Veľký počet nakazených podľa neho nebude len problémom nemocníc, ale aj iných sektorov. Dotknúť sa to môže podľa neho pekárov či vodičov.