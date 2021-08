DPB mení od 1. septembra premávku spojov vo Vrakuni

Bratislava 6. augusta (TASR) – Dopravný podnik Bratislava od 1. septembra mení premávku mestskej hromadnej dopravy vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach. Upraví trasy a cestovné poriadky liniek 65, 78, 79 a 87. Informoval o tom hovorca DPB Martin Chlebovec.



Spojenie Ružinova s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami po novom zabezpečí zmenená linka 78. Cez pracovné dni bude premávať po súčasnej trase Stanica Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Ružinov – Nové SND. Bude posilnená vloženými spojmi v úseku Stanica Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Astronomická. Vďaka tomu bude podľa Chlebovca premávať častejšie a to každých päť minút v rannej, resp. každých sedem až osem minút v odpoludňajšej špičke.



„Zároveň DPB zavádza na tejto linke víkendovú prevádzku v úseku Stanica Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Astronomická, kde jej spoje budú nadväzovať na električky smerom do centra," poznamenal Chlebovec.



DPB upravuje aj trasy liniek 79 a 87, aby časté dopravné kolóny neovplyvňovali prevádzku hromadnej dopravy. Linka 87 bude od septembra premávať z Ovsišťa po zastávku Toryská a odtiaľ na novú konečnú zastávku Bodvianska na Železničnej ulici vo Vrakuni. Linka 79 bude premávať v úseku Stanica Podunajské Biskupice – Lieskovec – Topoľové.



„Obsluhu Podunajskej ulice namiesto linky 79 zabezpečia regionálne autobusy liniek 720, 730 a 740, ktoré zastavujú na nových zastávkach, ponúkajú priame spojenie s Mlynskými nivami a platia v nich cestovné lístky Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja rovnako ako v MHD," vysvetlil Chlebovec. Dodal, že obsluhu ostatných skrátených úsekov liniek 79 a 87 prevezme posilnená linka 78.



Zvýšený záujem cestujúcich je aj o linku 65 spájajúcu Dolné hony s Avion Shopping Parkom, Zlatými pieskami, Vajnormi a Račou. Počas pracovných dní preto DPB posilňuje intervaly, vďaka čomu bude v rannej špičke jazdiť každých 10 minút. „Počet spojov sa vo vybraných častiach dňa zvýši dokonca na dvojnásobok," podotkol Chlebovec.



Dopravný podnik upraví aj cestovné poriadky liniek 67 a 70 tak, aby sa skoordinovali s ostatnými linkami a lepšie na ne nadväzovali. Linka 70 bude po novom jazdiť v 15-minútových intervaloch.



„Pre zlepšenie dopravnej obsluhy je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať dáta o počte prepravených cestujúcich a dopravných komplikáciách, ktoré získavame priamo z premávky. Na základe nich následne prispôsobujeme cestovné poriadky," povedal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. Doplnil, že v budúcnosti plánujú nasadiť na linku 201 nové trojčlánkové trolejbusy. Tie budú suplovať električkovú dopravu do vybudovania predpokladanej novej trate.