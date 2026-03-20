< sekcia Regióny
DPB mení od 28. marca cestovné poriadky niektorých spojov MHD
Na linke 61 budú po novom hustejšie intervaly.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) mení od 28. marca cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Posilní spojenie Hlavnej stanice a Letiska M. R. Štefánika, ale aj spojenie z Dolných honov. V rozrastajúcej sa časti Bory pribudnú nové zastávky. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
Na linke 61 budú po novom hustejšie intervaly. Počas pracovných dní i víkendov budú mať cestujúci k dispozícii viac spojov, linka bude zároveň premávať častejšie. „DPB týmto krokom reaguje na potvrdený rastúci trend v počte cestujúcich v smere na letisko. Nárazový dopyt zároveň pokrývajú záložné autobusy pripravené na letisku,“ podotkol Vozár.
Po novom zároveň na trolejbusových linkách 42, 71 a 72 pribudnú v rannej špičke pracovných dní ďalšie spoje v časoch najväčšieho náporu cestujúcich smerujúcich z Dolných Honov do centra.
Rozvíjajúca sa štvrť Bory sa dočká ďalšieho zlepšenia obsluhy MHD. Dopravný podnik upraví trasy liniek 23 a 30, ktoré začnú obsluhovať nové zastávky. Linka 23 začne obsluhovať zastávku Mateja Encingera na Ulici Antona Moyša a spolu s linkou 30 začnú obsluhovať aj novú zastávku T. P. Kolakoviča pred nákupným centrom.
Počas víkendov príde na električkových linkách 3, 4 a 9 k optimalizácii intervalov vo vybraných časoch s cieľom efektívnejšieho nasadenia vozidiel zodpovedajúceho skutočnému dopytu.
Na linke 61 budú po novom hustejšie intervaly. Počas pracovných dní i víkendov budú mať cestujúci k dispozícii viac spojov, linka bude zároveň premávať častejšie. „DPB týmto krokom reaguje na potvrdený rastúci trend v počte cestujúcich v smere na letisko. Nárazový dopyt zároveň pokrývajú záložné autobusy pripravené na letisku,“ podotkol Vozár.
Po novom zároveň na trolejbusových linkách 42, 71 a 72 pribudnú v rannej špičke pracovných dní ďalšie spoje v časoch najväčšieho náporu cestujúcich smerujúcich z Dolných Honov do centra.
Rozvíjajúca sa štvrť Bory sa dočká ďalšieho zlepšenia obsluhy MHD. Dopravný podnik upraví trasy liniek 23 a 30, ktoré začnú obsluhovať nové zastávky. Linka 23 začne obsluhovať zastávku Mateja Encingera na Ulici Antona Moyša a spolu s linkou 30 začnú obsluhovať aj novú zastávku T. P. Kolakoviča pred nákupným centrom.
Počas víkendov príde na električkových linkách 3, 4 a 9 k optimalizácii intervalov vo vybraných časoch s cieľom efektívnejšieho nasadenia vozidiel zodpovedajúceho skutočnému dopytu.