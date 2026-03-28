DPB mení od soboty cestovné poriadky niektorých spojov MHD
Električkové linky 3, 4 a 9 majú počas voľných dní a celotýždenne večer predĺžený interval.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) mení od soboty cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Posilňuje spojenie Hlavnej stanice a Letiska M. R. Štefánika, ale aj spojenie z Dolných honov. V rozrastajúcej sa časti Bory pribudli nové zastávky. TASR o tom informoval DPB i Bratislavská integrovaná doprava (BID).
Na linke 61 budú hustejšie intervaly. V pracovných dňoch počas špičky a vo večerných hodinách, ako aj vo voľných dňoch v popoludňajších hodinách je posilnený interval z 15 na desať minút.
Na trolejbusových linkách 42, 71 a 72 pribudli v rannej špičke pracovných dní ďalšie spoje v časoch najväčšieho náporu cestujúcich smerujúcich z Dolných Honov do centra.
Rozvíjajúca sa štvrť Bory sa dočkala ďalšieho zlepšenia obsluhy MHD. Dopravný podnik upravil trasy liniek 23 a 30, ktoré obsluhujú nové zastávky.
