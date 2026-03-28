Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
DPB mení od soboty cestovné poriadky niektorých spojov MHD

V bratislavskom depe Jurajov dvor predstavili nové obojsmerné električky. Novinkami sú USB porty na nabíjanie smartfónov, nový brzdiaci systém a obojsmerné kokpity. Bratislava, 12. marca 2024. Foto: TASR Martin Baumann

Električkové linky 3, 4 a 9 majú počas voľných dní a celotýždenne večer predĺžený interval.

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) mení od soboty cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Posilňuje spojenie Hlavnej stanice a Letiska M. R. Štefánika, ale aj spojenie z Dolných honov. V rozrastajúcej sa časti Bory pribudli nové zastávky. TASR o tom informoval DPB i Bratislavská integrovaná doprava (BID).

Na linke 61 budú hustejšie intervaly. V pracovných dňoch počas špičky a vo večerných hodinách, ako aj vo voľných dňoch v popoludňajších hodinách je posilnený interval z 15 na desať minút.

Na trolejbusových linkách 42, 71 a 72 pribudli v rannej špičke pracovných dní ďalšie spoje v časoch najväčšieho náporu cestujúcich smerujúcich z Dolných Honov do centra.

Rozvíjajúca sa štvrť Bory sa dočkala ďalšieho zlepšenia obsluhy MHD. Dopravný podnik upravil trasy liniek 23 a 30, ktoré obsluhujú nové zastávky.

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD