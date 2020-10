Bratislavská MHD bude od 29. októbra jazdiť v prázdninovom režime

Bratislava 28. októbra (TASR) – Prevádzkový poriadok bratislavskej mestskej hromadnej dopravy, by sa mal od štvrtka riadiť počas týždňa režimom školských prázdnin. Na webe o tom informoval Dopravný podnik Bratislava s tým, že zmena režimu by mala platiť až do odvolania.



„V prípade tých liniek, ktoré majú tri stĺpce, teda rozlíšený režim školský rok a prázdniny, bude na zastávkových cestovných poriadkoch platiť prostredný stĺpec," spresnil dopravný podnik.



Zároveň upozornil, že posilová linka 7 nebude premávať.