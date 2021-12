DPB sa môže stať prvým dopravcom s vodíkovými autobusmi v SR i ČR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava, ktorý v hlavnom meste prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu (MHD), by už čoskoro mohol byť prvým dopravcom s flotilou vodíkových autobusov na Slovensku a v Česku. V stredu (1. 12.) totiž vyhodnotil súťaž na dodávateľa mestských autobusov na vodíkový pohon.



"Pôjde o 40 kusov nových nízkopodlažných vozidiel do dĺžky 12,2 metra, vybavených modernými technológiami (kamerový, informačný a tarifný systém)," informoval TASR hovorca dopravcu Martin Chlebovec. Na ich dodávku boli v súťaži predložené dve ponuky. Úspešným uchádzačom sa stala poľská spoločnosť Solaris Bus & Coach s cenou 24,4 milióna eur.



"Úspešný uchádzač predložil ponuku na autobus Solaris Urbino 12 Hydrogen. Vysúťažená cena je o 3,6 milióna eur nižšia, než predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená na 28 miliónov eur," spresnil Chlebovec. Druhým uchádzačom bola spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s vozidlom Toyota Caetano.



Šéf DPB Martin Rybanský tvrdí, že vodíkové autobusy sú v súčasnosti považované za najzelenšie dopravné prostriedky s reálnym ekologickým potenciálom do budúcnosti. "Hľadáme varianty, ktorými spravíme MHD v Bratislave ekologickejšou. Už dnes sme preto zaradení v zásobníku európskych projektov, ktoré sa zameriavajú na výrobu čistého vodíka až po jeho využitie v priemysle a v oblasti mobility a dopravy," uviedol. Dodávka týchto vodíkových autobusov by podľa neho mohla byť reálnym a doteraz najväčším "vodíkovým projektom" na Slovensku.



Vysúťažené autobusy budú podľa rámcovej zmluvy dodávané na základe jednej alebo viacerých objednávok podľa potrieb DPB. Zadanie objednávok je však bratislavský mestský dopravca ako objednávateľ oprávnený podmieniť poskytnutím nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, prípadne z dotačných finančných prostriedkov od hlavného mesta na nákup autobusov. "Dodacia lehota je stanovená do 15 mesiacov od zadania objednávky. Po uplynutí zákonných lehôt podľa zákona o verejnom obstarávaní DPB pristúpi k podpisu zmluvy," spresnil Chlebovec.