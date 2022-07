DPB môže objednať prvé vodíkové autobusy, podpísal zmluvu o NFP

Bratislava 22. júla (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude môcť objednať prvé štyri vodíkové autobusy. Umožní mu to zmluva o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) z eurofondov, ktorú mestský dopravca uzatvoril s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zmluvu následne uzavrie aj s dodávateľom, poľskou spoločnosťou Solaris Bus & Coach ako víťazom súťaže. Vozidlá by mohli začať premávať na jeseň 2023.



"Vodíková technológia prináša perspektívu do plánovania mestskej hromadnej dopravy v budúcnosti. V porovnaní s elektrobusmi je výhodou týchto vozidiel dlhší dojazd, ale aj rýchlejšie tankovanie. Bratislavský dopravný podnik bude už čoskoro priekopníkom v tejto technológii," skonštatoval predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Polovica vozidlového parku DPB je v súčasnosti nízkoemisná (elektrobusy, pohon CNG či autobusy spĺňajúce prísnu normu Euro 6). Dopravný podnik patrí na Slovensku a v Česku medzi lídrov z hľadiska počtu kilometrov pri využívaní elektrobusov. V porovnaní s nimi je však výhodou nových vodíkových autobusov vyšší dojazd či rýchle tankovanie. Autobus na vodík by mohol na jedno dotankovanie prejsť viac ako 350 kilometrov, čím by mal dokázať plnohodnotne nahradiť bežné autobusy v celodennej prevádzke.



Autobusy tvoria v súčasnosti vyše polovice výkonov mestskej dopravy v Bratislave. Mestský dopravca preto hľadá spôsoby, akými by znížil objem emisií a zároveň zefektívnil prevádzku. Čoskoro by mohol byť prvým dopravcom prevádzkujúcim flotilu vodíkových autobusov MHD na Slovensku.



Víťazný dodávateľ vodíkových autobusov, poľská spoločnosť Solaris Bus & Coach, vzišiel zo súťaže vyhodnotenej koncom minulého roka. Úspešným uchádzačom sa stal s cenou 24,4 milióna eur.